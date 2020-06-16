Самый стабильный актив во время кризиса - эксперты JPMorgan озвучили интересный совет

Многих людей больше всего интересует вопрос, каким образом можно зарабатывать деньги во время пандемии коронавирсу и карантина. Аналитики американского банка JPMorgan решили раскрыть карты — они заявили, что биткоин оказался самым стабильным активом во время мирового финансового кризиса, который спровоцировала пандемия. По словам экспертов, людям, которые хотят стабильно обеспечивать себя и свою семью, нужно обратить внимание именно на эту криптовалюту. В отчете команды стратегов во главе с Джошуа Янгером говорится, что в последнее время курс биткоина тесно соотносится с показателями фондовых рынков и другими традиционными активами. Что важно понимать, ранее криптовалюта не коррелировалась с другими активами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Coindesk.

"В прошлые годы корреляция сводилась почти к нулю, но за последние несколько месяцев этот показатель значительно вырос. В то же время, уровень корреляции в одном случае высокий (если говорить об акциях), а в другом — низкий (золото, доллар)", — отмечают эксперты JPMorgan.

Кроме того, они обратили внимание на, высокую ликвидность биткоина во время резкого экономического спада в марте. Аналитики признаются, что их очень удивил тот факт, что на криптовалютных биржах ликвидность сохранилась в большей степени, чем среди традиционных финансовых активов — акций, облигаций, золота и даже валют.

"Ликвидность биткоина упала во время масштабного обвала на рынках. Однако этот показатель восстановился быстрее, чем на традиционных рынках. Кроме того, глубина рынка биткоина — выше за среднегодовой показатель. А ликвидность традиционных активов еще не восстановилась", — подчеркивают аналитики.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинское правительство озвучил неожиданный прогноз — в Кабмине отметили, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.