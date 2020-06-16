Оккупанты нанесли удар на Донбассе - шокирующие новости ООС

Уже более 6 лет продолжается война на Донбассе, жертвами которой становится мирное население. В понедельник, 15 июня, оккупанты нанесли новый удар на Донетчине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу штаба Операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны, как минимум, одна женщина получила ранения. Ее направили в реанимацию Авдеевской центральной городской больницы.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка осуществили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого было ранено гражданскую жену", — подчеркнули в ООС.

Жительница города находилась во дворе собственного домохозяйства. Инцидент произошел около 21:00. У пострадавшей диагностировали слепое осколочное ранение поясничного отдела спины.

"Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферной ограды домохозяйства. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", — добавили в командовании.

Украинская сторона подчеркнула, что российский агрессор пренебрегает безопасностью местного населения и позволяет себе цинично атаковать жилые кварталы Донбасса и Луганщины.

Как сообщал ONLINE.UA, главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилін внезапно отменило режим высшей боевой готовности незаконных вооруженных подразделений. Он заявил, что в ОРДЛО стабилизировалась обстановка на линии боевого столкновения. Но при этом главарь оккупантов, назначенный Кремлем руководить боевиками, по традиции пригрозил украинским властям вновь ввести режим повышенной боевой готовности в "ДНР", если возобновятся обстрелы, в которых регулярно пророссийские оккупанты обвиняют украинских военных.