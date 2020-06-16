Когда Украина может стать членом НАТО - США удивили громким заявлением

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время видеоконференции выступила с очередным неоднозначным заявлением — она подчеркнула, что Украина имеет шансы стать членом Североатлантического альянса, когда для этого наступит правильный момент. Журналисты поинтересовались у дипломата, можно ли считать признание нашей страны членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе, или заменой членства, посол отметила, что это не является "ни тем, ни другим". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт блока.

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", — подчеркнула госпожа посол.

Кроме того, она отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", — добавила Хатчинсон.

По ее словам, такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России. Госпожа посол подчеркнула, что Штаты и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины.

Как известно, 12 июня Североатлантический совет признал нашу страну членом Программы расширенных возможностей НАТО. Стоит обратить внимание на то, что этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО. Новая вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что после получения статуса партнера НАТО расширенных возможностей Украина продолжает стремится к членству в блоке. Команда Владимира Путина начала утверждать, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле начали паниковать из-за нового решения Украины и НАТО — важные подробности можно найти в нашем материале.