Глава СБУ экстренно обратился к Кабмину - что случилось

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов написал письмо главе правительства Денису Шмыгалю, в котором он отметил, что СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью наблюдательного совета Укрзализныци и просит премьера усилить контроль за принятием ею управленческих решений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на на докладную записку, которую опубликовало издание "Интерфакс-Украина" .

"По заключению специалистов, с 2015 года идет постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом", — говорится в письме.

Кроме того, отмечается, что не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 — 58,6%. По словам СБУ, эффективность деятельности наблюдательного совета УЗ требует дополнительного анализа, ведь установленный ею порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к должному экономическому эффекту.

"Сокращение надлежащего финансирования первоочередных потребностей УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы. Он с 2016 года вырос с 22,3 млр грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена — наблюдательного совета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов)", — говорится в заявлении.

Также Иван Баканов обратил внимание на то, что члены наблюдательного совета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".

"СБУ считает необходимым инициировать перед Министерством инфраструктуры рассмотрение вопросов совершенствования нормативно-правовых актов, которые позволят усилить контроль государства за принятие управленческих решений наблюдательным советом (в том числе в кадровой политике), руководящими органами, консультантами и менеджментом УЗ", — отметили в ведомстве.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно СБУ рассказала о том, что постоянно документирует информационную агрессию в оккупированных Донецке и Луганске.