Лукашенко безотлагательно обратился к Зеленскому - что известно

Украинского президента призвали к новому официального визита за границу. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил коллегу Владимира Зеленского посетить его страну уже в течение 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство республики в Украине.

По объявленным данным, передал послание президента РБ посол Игорь Сокол. Дипломат встретился с заместителем председателя Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в адрес президента Украины В. А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. В ходе встречи с И.Жовквой для президента Украины В. А. Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко", — отметили в диппредставительстве.

Белорусский лидер отметил, что вышиванки — это подчеркивание особенности и культурного взаимной связи между народами. Он подчеркнул, подарок станет оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами.

Во время встречи Жолквы и Сокола произошла обсуждения перспектив развития отношений между официальным Киевом и Минском. Речь идет прежде всего о торговлю, экономику, культуру и другие гуманитарные направления. Кроме того отмечено на совместной подготовке к III Форуму регионов Беларуси и Украины. Его проведут в Гродно уже следующего октября.

Напомним, Лукашенко в октябре 2019 года посещал Житомир для участия в предыдущем Форуме.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно президент Лукашенко заявил, Что в Беларуси не будет "новых Зеленских". В стране резко обострилась политическая ситуация перед президентскими выборами. Накануне в Минске прошли масштабные протестные акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. Это возмутило действующего президента.