Генпрокуратура будет просить об аресте Порошенко - уже известна сумма залога

16 июня стало известно, что Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении бывшего украинского президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 млн гривен залога в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Эти данные уже официально подтвердила пресс-служба ОГП, а также личный адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга, сообщает ONLINE.UA.
Юрист обратил внимание на то, что заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде. Кроме того, Илья Новиков отметил, что Петр Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца — как известно, Алексей Порошенко ушел из жизни 16 июня.
Стоит напомнить, что 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. Народного избранника и бывшего президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначения на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко. Уже решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура подтвердила, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
Что важно понять, 15 июня Петр Порошенко во время допроса в Апелляционном суде Киева начал утверждать, что когда пророссийские зеленые человечки появились в Крыму, в составе ВСУ было не более 20% боеспособных подразделений и воинских частей. По словам бывшего президента, армия не имела не только бензина и аккумуляторных батарей для автомобилей, но даже одежды и бронежилетов. Порошенко уверяет, что за всем этим стоит президент-беглец Виктор Янукович, который виноват в аннексии Крыма, потому, что обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой ввести иностранные войска на территорию Украины.