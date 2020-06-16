Генпрокуратура будет просить об аресте Порошенко - уже известна сумма залога

16 июня стало известно, что Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении бывшего украинского президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 млн гривен залога в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Эти данные уже официально подтвердила пресс-служба ОГП, а также личный адвокат Порошенко Илья Новиков во время брифинга, сообщает ONLINE.UA.

Юрист обратил внимание на то, что заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде. Кроме того, Илья Новиков отметил, что Петр Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца — как известно, Алексей Порошенко ушел из жизни 16 июня.

Стоит напомнить, что 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. Народного избранника и бывшего президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначения на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко. Уже решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура подтвердила, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.