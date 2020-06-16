Новости

Лента новостей

Это глобальная угроза - Зеленский ответил на призыв украинцев

Политика | Читати новину українською
Это глобальная угроза - Зеленский ответил на призыв украинцев Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинцы обратились к президенту Владимира Зеленского с петицией, которая касалась запрета "принудительной" вакцинации. Недавно она набрала необходимые 25 тысяч голосов, поэтому государственный лидер отреагировал на это. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Согласно заявлению лидера, отказ от вакцинации с 2019 года ввели в перечень глобальных угроз человечеству Всемирной организации здравоохранения.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено премьер-министру Украины Д. Шмигалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что законодательство говорит о необходимости для украинцев заботиться о здоровье своем и всех других людей вокруг. Одним из моментов этого тении и выступают регулярные медицинские осмотры и прививки.

"В 2019 Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой — вспышкой коронавируса СОVID-19, предотвращения распространения которого сейчас остается приоритетом для всего мира", — добавил он.

В случае возникновения вспышек особо опасных заболеваний медицинские осмотры, профилактические прививки, лечения и карантина могут использовать в обязательном порядке.

Рекомендации ВОЗ сводятся прежде всего к устранению системами здравоохранения всех препятствий, которые мешают оперативному тестированию и изоляции людей на фоне эпидемии COVID-19. В то же время в Украине действуют собственные стандарты борьбы против инфекционных вспышек.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июня глава государства Владимир Зеленский экстренно поручил усилить переговоры на международной арене относительно сотрудничества в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена. Кроме того, отмечается, что по инициативе украинского лидера правительство уже готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавірусної инфекции.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, вакцинация, здравоохранение, медицина, Владимир Зеленский, инфекция, полмтика, петиция
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 32476 +666
Выздоровели 14528 +275
Летальные 912 +11

Данные МОЗ Украины
Обновлено:19:11, 16.06.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+18...+28

Влажность 42% - 95%

Ветер 0м/с - 3м/с

Погода ONLINE.UA+19...+25

Влажность 66% - 80%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...