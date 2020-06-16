Это глобальная угроза - Зеленский ответил на призыв украинцев

Украинцы обратились к президенту Владимира Зеленского с петицией, которая касалась запрета "принудительной" вакцинации. Недавно она набрала необходимые 25 тысяч голосов, поэтому государственный лидер отреагировал на это. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Согласно заявлению лидера, отказ от вакцинации с 2019 года ввели в перечень глобальных угроз человечеству Всемирной организации здравоохранения.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено премьер-министру Украины Д. Шмигалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что законодательство говорит о необходимости для украинцев заботиться о здоровье своем и всех других людей вокруг. Одним из моментов этого тении и выступают регулярные медицинские осмотры и прививки.

"В 2019 Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. В 2020 году мир столкнулся с очередной глобальной угрозой — вспышкой коронавируса СОVID-19 , предотвращения распространения которого сейчас остается приоритетом для всего мира", — добавил он.

В случае возникновения вспышек особо опасных заболеваний медицинские осмотры, профилактические прививки, лечения и карантина могут использовать в обязательном порядке.

Рекомендации ВОЗ сводятся прежде всего к устранению системами здравоохранения всех препятствий, которые мешают оперативному тестированию и изоляции людей на фоне эпидемии COVID-19 . В то же время в Украине действуют собственные стандарты борьбы против инфекционных вспышек.