Это угроза - Польша и Германия рассорились из-за Украины

На международной арене до сих пор продолжаются дискуссии относительно скандального российского газопровода. На этот раз эту тему бурно обсуждали руководители МИД ФРГ и Польши Хайко Маас и Яцек Чапутович. Известно , что влиятельные дипломаты не смогли согласовать единую позицию относительно проекта Северный поток-2 на встрече в Варшаве, поскольку польская сторона активно защищала интересы официального Киева и Европы, а Германия продолжала свою традиционную риторику. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Северный поток-2 — это проект, который Польша изначально критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является Газпром", — подчеркнул польский дипломат.

Чапутович еще раз обратил внимание на то, что газопровод — это угроза для стран Центральной и Восточной Европы, а также для Украины.

"Мы должны стремиться к диверсификации и того, чтобы этот проект не был реализован", — подчеркнул представитель Польши.

Кроме того, он отметил, что польская власть реализует свой проект энергетической безопасности, в частности, строит газопровод "Балтик пайп", расширяет терминалы СПГ и подписывает долгосрочные контракты с США.

"Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России", — отметил министр.

После этого Маас заявил, что мнение Польши в этом вопросе для Германии "не является новым".

"Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем", — сказал министр, комментируя намерения США ввести новые санкции против Северного потока-2 .

Что важно понимать, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2 . Ожидается, что санкции коснутся компаний, страхующих российские суда, задействованных в завершении проекта, и которые предоставляют им портовые услуги.