Не отдадим Беларусь - Лукашенко выступил с чудаковатым призывом

В Беларуси разгорелась настоящая борьба на фоне предстоящих президентских выборов. Действующий лидер страны Александр Лукашенко объявил, что не отдаст все во власть "нехлюям". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

По его словам, главная задача — не "потерять" страну.

"Выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут", — подчеркнул Лукашенко.

Согласно его заявлению, инвесторам открыт путь к Беларуси, но существуют нюансы.

"Налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны — налоги не заплатили, поехали и продали", — утверждает президент.

Он добавил, таких инвестиций Беларусь не нуждается.

Напомним, президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа. Всего в кампании участвуют 13 кандидатов, Лукашенко борется за свой 6-й срок среди них.

Предполагается, что до 19 июня включительно в республике будет продолжаться сбор подписей в поддержку кандидатов. Процедуру регистрации проведут с 5 по 14 июля. После уже начнется предвыборная агитация.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский лидер Александр Лукашенко изрядно разозлился, после нового громкого скандала, который потряс его страну. Глава государства безотлагательно приказал своим подопечным проверить частные компании, которые якобы начали массово увольнять людей за их политические взгляды. По словам Лукашенко, он постоянно получает жалобы на частные компании, которые увольняют тех, кто отказался поддержать альтернативных кандидатов на выборах президента.