Значительный прогресс - США порадовали новостями об Украине

Эксперты Соединенных Штатов отметили "значительный прогресс" украинской власти в достижении минимальных стандартов бюджетной прозрачности. Впрочем, Киев все еще имеет показателей соответствующей высоты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на отчет Госдепа США по Фискальной прозрачности.

Этот документ показывает, насколько полно иностранные правительства предоставляют информацию общности бюджетные средства или лицензии на добычу полезных ископаемых.

Согласно данным американских специалистов, со 141 правительства лишь 76 соответствуют минимальным критериям фискальной прозрачности. Значительным прогрессом отметились 14 из 65 стран, которые не соответствуют базовым показателям.

В 2019 году украинское правительство предоставило широкий и значительно более легкий доступ к информации о бюджете и долговые обязательства, отметили авторы отчета.

Также среди других факторов, которые могли бы в будущем положительно повлиять на прогресс, назвали независимый аудит внебюджетных счетов, разработку и внедрение современного нормативного акта, что касается контрактов на добычу полезных ископаемых.

Кабинет министров озвучил неожиданный прогноз — в правительстве подчеркнули, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавирус ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. В КМУ обратили внимание на то, что негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения.