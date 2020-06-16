Очень сложно - Зеленский выступил со срочным поручением

В Украине зафиксировали настоящий вспышка нарушений правил на дорогах, связанных с габаритно-весовым ограничением. Президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно поставит точку в проблеме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По обнародованным данным, государственный лидер во вторник, 16 июня, провел традиционную в условиях эпидемии COVID-19 совещания с представителями Кабмина. Он отметил, что почти каждая фура на украинских дорогах перегружена.

"Я не думал, что кроме программы под названием «Большая стройка» в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, перегруженные фуры уже, как зафиксировано, передвигаются новыми дорогами, которые построены по программе "Большая стройка".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль отметил, в течение 2020 года профессиональные инспекторы начали круглосуточную службу. За период с 12 мая они оформили около 900 актов о нарушениях. Сумма штрафов составила 190 тысяч евро.

"Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в профильный комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте габаритно-весового контроля. Он предусматривается предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направят в местные бюджеты для восстановления дорог", — добавили в ОПУ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание, что работники транспортной инспекции не смогут самостоятельно контролировать соблюдение правил. Он выступил с идеей о передаче контрольную функцию патрульной полиции. Этот вопрос будет находиться на обсуждении.