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Курс валют на сегодня 17 июня - доллар дешевеет, евро стал дороже

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 17 июня - доллар дешевеет, евро стал дороже

На среду, 17 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 июня цена доллара США составит 26 гривен 74 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 24 копейки, что в свою очередь на 3 копейки больше чем в вторник, 16 июня.

В вторник, 16 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.81/26.78 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.31/30.27 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:17:11, 17.06.2020

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