Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 17 июня

Количество больных коронавирусом в Украине растет бешеными темпами — в среду, 17 июня, зафиксировано 758 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1500 случаев;
Волынская область — 1554 случая;
Днепропетровская область — 1012 случаев;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1147 случаев;
Закарпатская область — 1808 случаев;
Запорожская область — 538 случаев;
Ивано-Франковская область — 1849 случаев;
Кировоградская область — 592 случая;
м. Киев — 4026 случаев;
Киевская область — 2078 случаев;
Львовская область — 3227 случаев;
Луганская область — 66 случаев;
Николаевская область — 323 случая;
Одесская область — 1158 случаев;
Полтавская область — 281 случай;
Ровенская область — 2499 случай;
Сумская область — 230 случаев;
Тернопольская область — 1510 случаев;
Харьковская область — 1652 случая;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 577 случаев;
Черновицкая область — 4082 случая;
Черкасская область — 564 случая;
Черниговская область — 440 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии заболели 8 млн 264 тыс человек, смогли победить болезнь 4 млн 321 тыс. Кроме того, сообщается о 446 тыс летальных случаев. По состоянию на утро 17 июня в мире диагностировали 142 557 заражений
16 июня украинский лидер Владимир Зеленский срочно приказал усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против
Стоит обратить внимание на то, что значительный рост заболеваемости
Как сообщал ONLINE.UA, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине Кабмин обсуждает возможность возвращения жесткого карантина. Этот вопрос был в центре внимания во время традиционного совещания Офиса президента в понедельник, 15 июня.