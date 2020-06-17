Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 17 июня

Количество больных коронавирусом в Украине растет бешеными темпами — в среду, 17 июня, зафиксировано 758 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 33 234 человек, из них 943 пациента умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 14 943 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1500 случаев;

Волынская область — 1554 случая;

Днепропетровская область — 1012 случаев;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1147 случаев;

Закарпатская область — 1808 случаев;

Запорожская область — 538 случаев;

Ивано-Франковская область — 1849 случаев;

Кировоградская область — 592 случая;

м. Киев — 4026 случаев;

Киевская область — 2078 случаев;

Львовская область — 3227 случаев;

Луганская область — 66 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1158 случаев;

Полтавская область — 281 случай;

Ровенская область — 2499 случай;

Сумская область — 230 случаев;

Тернопольская область — 1510 случаев;

Харьковская область — 1652 случая;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 577 случаев;

Черновицкая область — 4082 случая;

Черкасская область — 564 случая;

Черниговская область — 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 74653 сообщение о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии заболели 8 млн 264 тыс человек, смогли победить болезнь 4 млн 321 тыс. Кроме того, сообщается о 446 тыс летальных случаев. По состоянию на утро 17 июня в мире диагностировали 142 557 заражений COVID-19 — это рекордное количество за сутки. В Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 37 тыс случаев заболевания коронавирусом, в США 25 тыс, в Индии 11 тыс, России 8248, Чили 5013, Пакистане 4443. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 странах мира. 16 июня в мире от коронавируса умерли 6592 пациентов. Что важно понимать, Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19 .

16 июня украинский лидер Владимир Зеленский срочно приказал усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19 , если она будет изготовлена. Также отмечается, что по инициативе украинского лидера правительство уже готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании.

Стоит обратить внимание на то, что значительный рост заболеваемости COVID-19 в течение последней недели Минздрав связывает с пренебрежением людьми правил личной защиты и социальной дистанции. Также определенные вспышки связаны с проведением массовых мероприятий, праздников, концертов. Минздрав предупреждает, что адаптивным карантином предусмотрены критерии, по которым возможно усиление карантина.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине Кабмин обсуждает возможность возвращения жесткого карантина. Этот вопрос был в центре внимания во время традиционного совещания Офиса президента в понедельник, 15 июня.