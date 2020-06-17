Украина экстренно обратилась к ООН - что происходит

Украинская власть не бросает на произвол украинцев в оккупированном Крыму и делает все возможное, чтобы их защитить. Так, недавно стало известно, что официальный Киев срочно обратился к генсеку ООН и сообщил последнему об игнорировании Кремлем международного права, продолжение насильственной паспортизациӥ и других репресий против жителей временно оккупированного Крыма. Этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. По его словам, пророссийская власть в Автономной Республике Крым и городе Севастополе продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизациии, которая является элементом репресивноий политики государства-агрессора в отношении украинских граждан, которые вынуждены жить в условиях окупациии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины. Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом", — говорится в сообщении Сергея Кислицы.

Кроме того, украинский дипломат напомнил генсеку ООН о том, что отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономную Республику Крым и Севастополь. По словам Кислицы, наша страна сохраняет решимость защищать права и интересы своих граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму. Кроме того, официальный Киев обратился к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.