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Дексаметазон против COVID-19: ВОЗ заявила о прорыве в борьбе с коронавирусом

Мир | Читати новину українською
Дексаметазон против COVID-19: ВОЗ заявила о прорыве в борьбе с коронавирусом Фото з відкритих джерел

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус ошеломил мир долгожданной новостью — он впервые официально прокомментировал результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Глава ВОЗ назвал их "научным прорывом". По его словам, это первый препарат, который показал снижение смертности среди инфицированных пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка. Согласно последним данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на аппарате на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВОЗ и ВВС.

По словам ученых, недорогой и широкодоступный препарат под названием дексаметазон действительно может помочь спасти жизни пациентов, имеющих серьезные осложнения. Эксперты из Великобритании отмечают, что низкодозированное лечение является главным прорывом в борьбе со смертельным вирусом.

"Этот препарат стал частью крупнейшего в мире тестирования существующих методов лечения и лекарств с целью проверить, могут ли они преодолеть коронавирус. Исследователи уверяют: если бы этот препарат использовали в Британии от начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5000 жизней. Поскольку он достаточно дешевый , он также может принести пользу в бедных странах, имеющих большое количество пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.

По словам специалистов, примерно 19 из 20 пациентов с коронавирусом, выздоравливают, не попадая в больницу. Среди тех, кто попадает в больницу, большинство также выздоравливает, однако им может понадобиться кислородная или механическая вентиляция легких. Это пациенты с высоким риском, которым, похоже, помогает дексаметазон.

"Препарат уже применяют для уменьшения воспаления, и, кажется, он помогает уменьшить вред, который может возникнуть из-за гиперактивации иммунной системы организма, который пытается бороться с коронавирусом. Чрезмерная иммунная реакция организма называется цитокиновым штормом, и может быть смертельно опасной", — объясняют ученые.

В ходе исследования под руководством команды из Оксфордского университета около 2000 пациентов больницы получали дексаметазон и их сравнивали с более чем 4000 пациентов, не получавших препарат. Стоит обратить внимание на то, что у пациентов на ИВЛ это уменьшило риск смерти с 40% до 28%. Для пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, он снижает риск смерти с 25% до 20%.

"Это единственный на сегодня препарат, который показал, что уменьшает смертность и уменьшает ее существенно. Это большой прорыв", — заявил главный исследователь, профессор Питер Хорбе.

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирус в Украине растет бешеными темпами — в среду, 17 июня, зафиксировано 758 новых случаев заражения — это новый антирекорд. Все важные подробности можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: дексаметазон, лекарства, лекарства от коронавируса, коронавірус, пандемия, COVID-19, карантин, лечение, исследование, ВОЗ, ученые
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