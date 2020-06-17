Генералы США массово саботируют решения Трампа - Washington Post

Недавно в Белом доме предупредили о сокращении военного контингента США в Германии. На фоне заявленный президента Дональда Трампа появилась информация о буквально саботаж, который совершившего генералы относительно решения лидера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Washington Post.

По данным источников издания, Пентагон сознательно затягивает выполнение поручения президента. Вероятно, это происходит, поскольку снижение количества военнослужащих в ФРГ — это личное решение Трампа, оно не основывается ни на одном обязательном документе.

В то же время Белый дом предсказуемо не разделяет таких действий.

"Нет никакого героизма в сознательном игнорировании президентских пожеланий", — пояснил источник в администрации.

Также в команде Трампа утверждают, "если министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли не согласны с позицией президента, им следовало бы уйти в отставку".

Похожий инцидент произошел и для военного контингента США в Афганистане. В Белом доме рассчитывают, что военнослужащих оттуда выведут как можно скорее, чтобы президент мог выполнить предвыборное обещание.

Впрочем, командование также не торопится.

Интересно, что Трамп лично предложил назначить на должности упомянутых Эспера и Милли, однако у него уже не раз возникали споры с ними.

Ранее американский лидер анонсировал сокращение контингента в Германии до 25 тысяч бойцов. Это предполагает вывод 9 тысяч вторых.

Трамп обвинил Берлин в невыплате миллиардов долларов в фонды НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, решение президента США вызвало критику со стороны представителей НАТО. По словам генсекретаря Йенса Столтенберга, поддержка военного присутствия в странах Европы — это поддержка интересов Соединенных Штатов.