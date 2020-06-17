Лидеры Евросоюза срочно соберутся из-за Украины - в чем дело

Власти Евросоюза продолжают активно следить за ситуацией в Украине и принимать решения, которые могут помочь официальному Киеву разобраться с масштабными проблемами. Так, недавно стало известно, что лидеры стран-членов ЕС 19 июня детально обсудят состояние дел по выполнению Минских соглашений. Это отмечается в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС накануне видеоконференции лидеров блока. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Евросоюза.

"Во время встречи мы коснемся состояния дел по имплементации Минских соглашений", — говорится в письме.

По предварительным данным, главной темой видеовстречи станет семилетний бюджет ЕС, многолетняя финансовая рамка и план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. Кроме того, отмечается, что видеоконференция начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли.

"Затем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделает краткую презентацию результатов председательства Хорватии в Совете ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель отчитаются о видеоконфренцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", — говорится в письме.

Что интересно, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба поделился мнением, что украинской стороне удается продолжать переговоры с официальной Москвой благодаря одному фактору. Украинский дипломат считает, что команда Владимира Зеленского держит Минские переговоры на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких". Глава МИД уверяет, что "Минск" еще не умер, поскольку его подпитывает инициативность канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Как сообщал ONLINE.UA, команду представителей официального Киева на переговорах по Донбассу в Минске недавно расширили выходцами из ОРДЛО. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о первой реакции пророссийских сил.