Скандальное решение команды Зеленского - МИД объяснило причины

В Украине освободили посла во Франции Олега Шамшура, который достучался до компании Danone в скандале с рекламой, где снялся российский актер Михаил Пореченков. Позже дипломата отправили в отставку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире "Радио НВ".

По его словам, эти два события не связаны между собой. Посол попал под традиционную ротацию, его замену планировали уже давно.

"Назначение посла с процедурной точки зрения длится 4-6 месяцев. Надо сначала провести согласование кандидатуры внутри страны, проверить человека. После этого посылаем запрос на согласие правительства страны, в которую направляется посол. Получаем согласие, готовим указ о назначении", — пояснил Кулеба.

Он напомнил, Шамшур служил на должности посла в течение 6 лет. Согласно законодательству, зарубежные командировки длятся 4 года.

"Мы для послов иногда делаем исключения, немного удлиняем, но он уже 6 лет, и согласно закону автоматически подпадает под ротацию", — подчеркнул министр.

Напомним, российская филиал Danone обнародовала рекламный ролик, в котором снялся актер Михаил Пореченков — в 2014 году тот посещал оккупированный Донбасс, поддерживал боевиков и даже стрелял в Донецком аэропорту из крупнокалиберного пулемета.

Украинская сторона возмутилась этим видео. Посол Шамшур обратился к представителям французской компании по этому поводу.

Как сообщал ONLINE.UA, уже в среду, 10 июня, компания отреагировала на инцидент на высшем уровне. По словам посла Шамшура, он только что контактировал с руководством Danone. В компании его проинформировали о прекращении рекламной компании с привлечением Пореченкова.