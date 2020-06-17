Это произойдет до конца года - Трамп удивил мир новым заявлением

Глава Белого дома Дональд Трамп не устает удивлять мир громкими заявлениями и обещаниями на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса. На этот раз американский лидер неожиданно для всех публично пообещал, что уже до конца текущего года американцам будет доступна вакцина от COVID-19 и эффективные лекарства. Кроме того, он обратил внимание на то, что оптимистично настроен относительно восстановления экономики после глобального кризиса. Что важно понимать, пока Штаты возглавляют рейтинг по количеству больных COVID-19 , однако комнад Дональда Трампа убеждена, что ситуацию можно изменить. Свою официальную позицию президент США озвучил во время брифинга, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"До конца года у нас будет эффективная вакцина, лекарства и терапия. Это будет фантастическим днем", — пообещал американский лидер.

Кроме того, он отметил, что экономика страны достаточно быстро восстанавливается после коронавирусного кризиса — даже опережая прогнозы. По словам главы Белого дома, "следующий год будет одним из лучших в истории с точки зрения экономики". В своем стиле Дональд Трамп упомянул также о Китае, которого Трамп обвиняет в распространении пандемии. По мнению американского лидера, американская экономика "чувствовала себя замечательно лучше, пока не пришел этот вирус из Китая".

Что важно понимать, 4 государства Европы — Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с АstraZeneca. Компания должна поставить 400 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Ожидается, что испытания вакцины завершатся осенью 2020 года.

Также 16 июня глава ВОЗ Тедрос Гебреисус наконец отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса. Он заявил, что считает их "научным прорывом" и отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности среди инфицированных пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам ученых, дешевый и широкодоступный препарат под названием дексаметазон вполне может помочь спасти жизни людей, которые имеют серьезные осложнения из-за коронавируса.