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США предоставили мощную военную помощь Украине - что известно

Политика | Читати новину українською
США предоставили мощную военную помощь Украине - что известно США та Україна (фото — torange.biz)

Украина получила от Соединенных Штатов новый пакет военной поддержки. Во вторник, 16 июня, в Киев прибыл груз с вооружением и оборудованием на сумму 60 миллионов долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американское посольство в Украине.

По официальным данным дипломатов, среди переданной помощи боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время #COVID19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", — подтвердило посольство в Facebook.

Дипломаты отметили, что США всецело поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность — особенно в условиях российского вторжения, которое длится более 6 лет.

Напомним, в Вашингтоне приняли решение о прямой поддержке украинской армии в конце 2017 года. Это первая подобная инициатива с начала войны, администрация президента Барака Обамы ранее отказывалась предоставлять Киеву военную поддержку, только непрямую или гуманитарную.

Уже в течение 2018 года украинская сторона впервые получила легендарные противотанковые комплексы Javelin.

В июне 2020 года Конгресс США утвердил новый пакет поддержки на сумму 250 миллионов долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, госпожа посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон во время видеоконференции выступила с очередной неоднозначной заявлением — она отметила, что Украина имеет шансы стать членом Северо-Атлантического альянса, когда для этого наступит правильный момент. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Украина, помощь, поддержка, оружие, посольство, война, ВСУ, армия, Javelin
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