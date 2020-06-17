Что за бред: россияне возмущены новым решением Путина

Каждое новое решение главы Кремля Владимира Путина вызывает немало вопросов не только у международного сообщества и мировых лидеров, но и у простых россиян. Так, недавно стало известно, что в резиденции главы РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установили специальный тоннель. Согласно последним данным, которыми делятся российские СМИ, всех гостей, которые проходят через него, дезинфицируют. Именно таким образом президент России решил уберечься от пандемии коронавирсу. Его опасения не беспочвенны, ведь недавно коронавирусом переболели неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин — это люди из ближайшего окружения Владимира Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Человек, который попадает в тоннель, оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфектором", — сообщают российские СМИ.

Что важно понимать, на сайте Пензенской области отмечается, что чудо-изобретение создали на заводе "Моторные технологии" и выпускают его с мая текущего года. Стоит обратить внимание на то, что из-за пандемии администрацию Путина частично перевели на дистанционную работу. Тех сотрудников, которые работали в обычном режиме, регулярно тестируют на коронавирус. Однако с 15 июня удаленную работу отменили уже всем.

Тоннель в резиденции Путина мгновенно стал главной темой для обсуждения в российский соцсетях и на новостных порталах.

"Что за бред?! Если это так эффективно, так почему таких тоннелей нет по всей стране?; как не стыдно! Простые люди умирают, а страна тратит миллионы на защиту одного человека; Боже, что я прочитал и как мне с этим теперь жить; одно решение лучше другого; просто стыд", — комментируют новость простые россияне.

Согласно последним данным, в России уже зафиксировали почти 545 тыс больных коронавирус. Количество летальных случаев — более 7 200. Международные специалисты отмечают, что из-за такого низкого уровеня летальности российскую статистику можно поставить под сомнение.



Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине постоянно увеличивается — в среду, 17 июня, зафиксировано 758 новых случаев заражения — это новый антирекорд. Все важные подробности можно найти в нашем материале.