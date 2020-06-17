Мы сделаем все - Кабмин внезапно обратился к команде Путина

В Кабинете министров обратили внимание на то, что уже 7 лет, начиная с незаконной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, команда главы Кремля Владимира Путина беззастенчиво нарушает все нормы международного права. По словам представителей правительства, украинцев дискриминируют на этих территориях и навязывают российское гражданство. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметило, что яркий пример этому — подписание главой РФ указа о лишении граждан Украины возможности владения землей во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пребывание в заложниках дает право на выживание, но то, что делает оккупант, лишает наших граждан и этого. Россия, в очередной раз нарушая нормы Женевских и Гаагских конвенций, всячески подавляет граждан Украины, лишая прав на свое собственное имущество", — заявили в правительстве. Кроме того, отмечается, что под эгидой Минреинтеграции создается Национальный центр документирования фактов нарушений прав и свобод человека. Стоит обратить внимание на то, что это касается нарушения имущественных, личных прав и тому подобное. Что важно понимать, собранные центром факты станут основой для защиты прав и свобод как в судах Украины, так и в международных судебных инстанциях. "Мы сделаем все, чтобы помочь людям привлечь к ответственности преступников, — будь это страна-агрессор или конкретное лицо. Никакие действия, направленные на присвоение имущества, не должны остаться безнаказанными", — обратилось с предупреждением к команде Владимира Путина украинское ведомство.

Стоит отметить, что недавно Украина срочно обратилась к генсеку ООН и официально заявила об игнорировании официальной Москвой международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, что лидеры ЕС срочно соберутся из-за Украины — их встреча состоится уже 19 июня.