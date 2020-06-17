Я буду первым - боксер-чемпион дерзко обратился к Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко получил, вероятно, новый вызов от зарубежного коллеги. Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон назвал украинца соперником, с которым он хотел бы встретиться как можно скорее. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на EsNews.

По словам Стивенсона, он хотел бы встретиться на ринге с Райаном Гарсией и Ломаченко. Первого он выбрал из-за его чрезвычайно большую фанатскую аудиторию.

"Есть точно два имени, с которыми я бы хотел встретиться в ринге можно быстрее – это Райан Гарсия, потому что у него огромная фанатская база. Будет похожий поединок, как Де Ла Хойя с Флойдом. Сделав то же самое, что и Флойд, я стану суперзвездой", – честно объяснил американский боксер.

Одновременно бой против Ломаченко тот назвал действительно конкурентным, который станет поединком для величия. Стивенсон считает, что победит украинского чемпиона.

Американец также добавил, что не считает Ломаченко проигравшим в его бою против Орландо Салидо.

"К тому времени, как мы встретимся он не станет больше, а я становлюсь все больше и больше. Я буду первым, кто побьет его. Я не считаю его поражение Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду как бы первым человеком, который побьет опыт Ломаченко", — добавил Стивенсон.

Напомним, судьи по итогам боя Ломаченко — Салидо отдали победу мексиканскому боксеру. Это событие стало очень противоречивой и скандальной.

Следует заметить, профессиональный бокс сейчас парализован из-за пандемии COVID-19 . Все запланированные бои оказались сорванными.

Как сообщал ONLINE.UA уже объявили о своем возвращении бывшие боксеры-чемпионы-Эвандер Холифилд и Майк Тайсон, к их громких заявлений недавно присоединился Шеннон Бриггс — ексчемпіон мира в тяжелом весе.

По его словам, он мог бы одержать новые победы в боях с бывшими соперниками в одной дивизионе. также среди таких боксеров — украинец Владимир Кличко.