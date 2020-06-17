Готовим наступательные действия - у Зеленского лопнуло терпение из-за провокаций РФ

Команда украинского лидера Владимира Зеленского поняла, что больше не может ждать, пока ситуация на Востоке Украины продолжает обостряться, ведь гибнут не только бойцы ВСУ, но и мирные жители Донбасса. Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал гневное предупреждение команде главы Кремля Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что официальный Киев уже активно готовит "дипломатические наступательные действия" и "навязывание" своей повестки дня. Кроме того, глава МИД четко обозначил "красные линии" — он назвал 4 вещи, на которые не пойдет украинская сторона в переговорах с Россией по Донбассу. По словам Кулебы, наша страна не готова вести "прямой диалог" с представителями оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "НВ".

На что украинская власть никогда не согласится в переговорах по Донбассу: Украина никогда не откажется от требования установки нашего контроля над границей. Проведение любых выборов на оккупированных территориях в присутствии российских войск или незаконных вооруженных формирований. Ведение так называемого прямого диалога с представителями "Л/ДНР". Реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей по российскому сценарию. Кроме того, глава МИД напомнил о том, что по российскому сценарию отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут иметь какое-то право вето на общенациональные решения в составе Украины. По его словам, команда Зеленского сделает все возможное, чтобы этого не допустить. "Украина настроена на "дипломатические наступательные действия" и "навязывания" своей повестки дня", — заявил Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что эту позицию поддерживают глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщал ONLINE.UA, МИД Украины называет российские паспорта на Донбассе филькиной грамотой и ничтожными бумажками, но просит не критиковать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы".