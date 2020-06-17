Лучший сериал столетия - звезды Голливуда дали интересный совет всем киноманам

Кажется, карантин научил голливудских звезд не только сидеть дома и придерживаться строгих карантинных ограничений, но и делиться настоящими эмоциями со своими фанатами, давать им интересные советы и наставления. Так, недавно невероятно талантливая и всемирно известная певица Адель решила поделиться впечатлениями после просмотра сериала "Я могу тебя уничтожить". Ее сообщение взволновало и привлекло внимание не только фанатов, но и звездных коллег и артистов из Голливуда, которые признались, что согласны с ее мнение относительно этого сериала. Певица отметила, что это лучший сериал, который она когда-либо видела. Комедийная драма настолько захватила звезду, что она решила посоветовать ее всем свои фанатам, а их у Адель — десятки миллионов, передает ONLINE.UA.

"Я могу тебя уничтожить" — это лучший сериал, который я посмотрела на британском телевидении за очень много лет. Он полезный, неудобный, веселый, но в то же время ужасно печальный, а потом ты чувствуешь себя неловко... Вам захочется спросить подруг о том, чего раньше вы не делали. Потом что-то заставит вас выбежать на улицу, где вам захочется смеяться так сильно, словно безумцу, а затем вы будете плакать несколько часов! Я никогда не чувствовала столько эмоций одновременно!" — поделились своими впечатлениями Адель.

Ее коллеги и звезды Голливуда в комментариях к сообщению признаются, что абсолютно согласны с мнением певицы.

"100% согласна; лучший сериал столетия — его должен посмотреть каждый человек; это действительно лучшее, что я видела в своей жизни; спасибо за совет, буду смотреть)) Адель, ты лучшая! Спасибо, что такая искренняя; надеюсь, это не просто реклама, а искренний совет; вот и у меня есть планы на вечер", — комментируют сообщение Адель в сети.

Стоит отметить, что сериал "Я могу тебя уничтожить" вышел на экран в первых числах июня 2020 года и сразу же оказался в центре внимания. Режиссер Сэм Миллер решил поднять тему сексуального насилия и сделал это действительно мастерски. Все интересные подробности можно узнать из трейлера сериала.

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