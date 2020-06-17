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Отставка правительства Шмыгаля - в Раде назвали условия

Политика | Читати новину українською
Отставка правительства Шмыгаля - в Раде назвали условия Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

Премьер-министр Денис Шмигаль может уйти в отставку вместе с правительством, несмотря на годичний иммунитет. Соответствующая договоренность существует на его уровне с украинским парламентом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

По словам народного депутата Александра Качуры, который входит во фракцию "Слуга народа", также договоренность касается задач Кабмина. Их детализируют в План деятельности правительства после голосования за Программу деятельности.

"Мы договорились внутри фракции, что тот иммунитет, который предоставляется сейчас правительства, после того, когда мы проголосуем программу, он не будет индульгенцией", — сказал Качур.

Он имеет в виду, что обычно после принятия Программы правительство получает иммунитет от перезагрузки на один год. Поэтому правительство не будет иметь этого "свободного" периода.

Качура добавил, "мы договорились с премьер-министром, что в случае, если в середине нашей политической фракции возникнет недоверие к премьер-министру, то он самостоятельно уйдет в отставку. И это мы зафиксировали".

Нардеп подчеркнул, у них есть видеозапись, зафиксировал заявление Шмыгаля о готовности написать заявление о своей отставке после выражения недоверия со стороны президента Владимира Зеленского, или со стороны фракции.

Напомним, Денис Шмыгаль получил должность премьер 4 марта 2020 года. Его предшественником был Алексей Гончарук, который стал первым руководителем правительства во времена президентской каденции Зеленского. Тот работал лишь несколько месяцев, с 29 августа.

До своего назначения Шмыгаль успел поработать главой Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Кабинета министров Денис Шмигаль обратил внимание украинцев на то, что пандемия коронавирус крайне негативно повлиял на экономику мира и нашей страны. По его словам, КМУ уже успел разработать программу стимулирования экономики преодоление последствий эпидемии, которая предусматривает прежде всего поддержку малого и среднего бизнеса.

Источник: УНІАН Теги: отставка, уряд, Кабмин, Украина, Денис Шмыгаль, Слуга Народу, Верховная Рада
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