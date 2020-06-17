Меркель приняла новое неожиданное решение - первые подробности

22 марта мир шокировала громкая и неожиданная новость — стало известно, что лидер ФРГ Ангела Меркель приняла решение уйти на домашний карантин, поскольку оказалась под угрозой заражения COVID-19 . Как рассказал официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, Ангела Меркель решила не рисковать своим здоровьем и здоровьем людей, которые ее окружают, после новости о том, что врач, который недавно делал лидеру ФРГ прививки, заразился коронавирусом. Сейчас ситуация с распространением пандемии в мире остается напряженной, поскольку 17 июня стало известно о рекордном росте числа заболевших. Однако канцлера это не остановило, ведь после 3 месяцев видео— и телефонных конференций Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель уже запланировали встречу — это будут первые личные переговоры, передает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.

"В повестке дня переговоров в Берлине будут, помимо прочего, экономическая программа и будущие отношения Германии с Великобританией после Brexit. Меркель и премьер-министры последний раз встречались лично 12 марта. С тех пор они обсуждали, как действовать во время пандемии коронавируса во время нескольких видеоконференций. С мая в Германии начали постепенно отменять карантин. Сейчас смягчения мер является компетенцией федеральных земель", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что ФРГ намерена оставить под запретом проведения массовых мероприятий минимум до конца октября. Недавно в стране стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, которое предупреждает о возможной опасности заразиться коронавирусом. За сутки его скачали более 6 млн человек. Что важно понимать, Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая отменила практически все введении ранее ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно американский лидер Дональд Трамп дал громкое и неожиданное обещание американцам и международному сообществу относительно противодействия коронавирусу.