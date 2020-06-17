Новости

Лента новостей

Нужно освободить - Зеленский озвучил новое резонансное предложение

Украина | Читати новину українською
Нужно освободить - Зеленский озвучил новое резонансное предложение Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

17 июня глава государства Владимир Зеленский выступил с новым крайне неожиданным предложение — он предлагает украинскому парламенту освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, президент страны хочет внести изменения в закон "Об образовании", установив, что именно правительство сможет определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса. Это отмечается в законопроекте №3669, который Владимир Зеленский внес в парламент 17 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что украинский лидер намерен дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", — говорится в законопроекте.

Стоит обратить внимание на то, что недавно в Минздраве сделали важное заявление относительно ВНО. Так, глава ведомства Максим Степанов подчеркнул, что этот вопрос будут обсуждать до 20 июня. Именно в этот день Минздрав планирует поставить точку и принять окончательное решение. 

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных, которое не должно превышать 60 случаев на 100 000 населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", — рассказал представитель Минздрава Виктор Ляшко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что основное ВНО 2020 в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, школы, выпускники, абитуриенты, ГИА, государственная итоговая аттестация, коронавірус, карантин
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 33234 +758
Выздоровели 14943 +415
Летальные 943 +31

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 17.06.2020

Курс валют 17.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,76
26,81
26,81
EUR
30,07
30,13
30,12
GBP
33,62
33,68
-
RUB
0,38
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...