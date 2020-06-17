Нужно освободить - Зеленский озвучил новое резонансное предложение

17 июня глава государства Владимир Зеленский выступил с новым крайне неожиданным предложение — он предлагает украинскому парламенту освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, президент страны хочет внести изменения в закон "Об образовании", установив, что именно правительство сможет определять продолжительность учебного года в учебных заведениях в связи с пандемией коронавируса. Это отмечается в законопроекте №3669, который Владимир Зеленский внес в парламент 17 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что украинский лидер намерен дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни ( COVID-19 )".

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни ( COVID-19 ), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", — говорится в законопроекте.

Стоит обратить внимание на то, что недавно в Минздраве сделали важное заявление относительно ВНО. Так, глава ведомства Максим Степанов подчеркнул, что этот вопрос будут обсуждать до 20 июня. Именно в этот день Минздрав планирует поставить точку и принять окончательное решение.

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных, которое не должно превышать 60 случаев на 100 000 населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", — рассказал представитель Минздрава Виктор Ляшко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что основное ВНО 2020 в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля.