МОЗ срочно обратилось к бизнесу - в чем дело

Карантинные ограничения в Украине почти половина областей ослабить не может. Одновременно Министерство здравоохранения выступило с новым призывом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию главного санитарного врача Виктора Ляшко в Facebook.

По его словам, субъектам хозяйствования предложили скорректировать график работы предприятий, государственных учреждений или заведений. Это позволит уменьшить нагрузку на городской и междугородный транспорт, особенно в часы пик.

"Без создания условий для соблюдения карантинных мероприятий, их соблюдение невозможно. А динамика заболеваемости напрямую зависит от соблюдения карантинных мероприятий и прописанных необходимых противоэпидемических норм", — отметил Ляшко.

Во время субботнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представителям местной власти поручили вместе с Мининфраструктуры увеличить количество транспорта на упомянутых маршрутах.

"Обращаюсь к бизнесу, не пренебрегайте временными рекомендациями, от этого зависит здоровье украинцев и управляемость эпидемической ситуации в стране", — призвал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро в среду, 17 июня, по всей Украине с начала эпидемии диагностировали 33 234 случаев COVID-19 . Из них за последние сутки 758, это один из самых высоких показателей за весь период.

Как сообщал ONLINE.UA, соблюдение карантинных требований в Киеве будут контролировать с усиленным режимом. С соответствующим предупреждением выступил мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, мобильные группы из правоохранителей и чиновников будут заниматься проверками по соблюдению противоэпидемических требований в торговых учреждениях, местах общественного питания, а также других учреждениях.