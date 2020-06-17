Почему Зеленский не может остановить Путина - в ЕС шокировали откровенным признанием

Многих украинцев больше всего волнует вопрос, почему украинской власти не удается остановить ни войну на Донбассе, ни вернуть оккупированный Крым, хотя это неоднократно обещалось как бывшим президентом Петром Порошенко, так и действующим главой государства Владимиром Зеленским. Наша страна чувствует стабильную и мощную международную поддержку со стороны международных партнеров — Евросоюза, США и НАТО, однако годами ничего не меняется. Что же происходит? Оказалось, что проблемы Украины уже давно не интересуют многих политических игроков. Так, накануне видеоконференции Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что у лидеров ЕС уже больше нет "аппетита" для пересмотра политики блока в отношении России. На это признание решились анонимные источники в Евросоюзе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

Так, источник обратил внимание на то, что действия России в странах Восточного партнерства не стоят на официальной повестке дня обсуждение, однако еще осталась надежда, что эту тему будут обсуждать.

"Если кто-то из лидеров захочет сказать о роли России в регионе, о России в смысле пандемии и т.д. — они будут иметь такую возможность. Но Россия как таковая не стоит на повестке дня саммита Восточного партнерства", — рассказывает аноним.

По его словам, вопрос "Минска" будет рассматриваться на уровне саммита ЕС, а не Восточного партнерства.

"Президент Мишель внимательно следит за событиями на Донбассе и будет обсуждать это на этой неделе с Меркель и Макроном", — добавил источник.

Другой анонимный собеседник отметил, что среди лидеров ЕС нет интереса к пересмотру действующей политики ЕС в отношении России. Это означает, что Евросоюзу уже надоело решать проблемы Украины, постоянно давить на Путина, чтобы он остановил свою агрессию. Сейчас Зеленский остался без той поддержки, которая была во времена Порошенко.

"Мы постоянно напоминаем России о необходимости выполнения Минска. И я не вижу ни "аппетита" лидеров, ни необходимости пересматривать подходы в политике ЕС в отношении России", — заявил аноним.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, лидеры стран-членов ЕС 19 июня внимательно рассмотрят состояние дел по выполнению Минских соглашений. Это отмечается в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов Евросоюза.