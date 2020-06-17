В Украине продолжат карантин до 31 июля - что необходимо знать

Срок действия адаптивного карантина в Украине розраховний до 22 июня. Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил о его продлении до 31 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственное заседание в среду, 17 июня.
По его словам, необходимость этого диктует распространение инфекции
"Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также на заседании правительства мы рассмотрим предложенный министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантина, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, — подчеркну, — если этого потребует ситуация", — пояснил Шмыгаль.
Он добавил, за последние семь суток среди украинцев подтвердили уже 4 853 случаев коронавируса. Этот показатель — наибольший от начала эпидемии.
"Ослабление карантинных мероприятий многие из вас восприняли как отмену карантина и мы, соответственно, имеем сегодня первые печальные результаты", — добавил премьер.
Он обратил внимание на то, что в правительстве понимают усталость украинцев от карантина, однако этот режим — наиболее эффективное средство борьбы против
По состоянию на утро 17 июня по всей Украине подтвердили 33 234 случаев коронавируса. Карантин длится с середины марта. Первые послабления начались в середине мая.
Как сообщал ONLINE.UA, карантинные ограничения в Украине почти половина областей ослабить не может. Министерство здравоохранения выступило с новым призывом.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, субъектам хозяйствования предложили скорректировать график работы предприятий, государственных учреждений или заведений. Это позволит уменьшить нагрузку на городской и междугородный транспорт, особенно в часы пик.