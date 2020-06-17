В Украине продолжат карантин до 31 июля - что необходимо знать

Срок действия адаптивного карантина в Украине розраховний до 22 июня. Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил о его продлении до 31 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственное заседание в среду, 17 июня.

По его словам, необходимость этого диктует распространение инфекции COVID-19 страной.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также на заседании правительства мы рассмотрим предложенный министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантина, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, — подчеркну, — если этого потребует ситуация", — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, за последние семь суток среди украинцев подтвердили уже 4 853 случаев коронавируса. Этот показатель — наибольший от начала эпидемии.

"Ослабление карантинных мероприятий многие из вас восприняли как отмену карантина и мы, соответственно, имеем сегодня первые печальные результаты", — добавил премьер.

Он обратил внимание на то, что в правительстве понимают усталость украинцев от карантина, однако этот режим — наиболее эффективное средство борьбы против COVID-19 . Также важными элементами противостояния маски и соблюдения дистанции между людьми.

По состоянию на утро 17 июня по всей Украине подтвердили 33 234 случаев коронавируса. Карантин длится с середины марта. Первые послабления начались в середине мая.

Как сообщал ONLINE.UA, карантинные ограничения в Украине почти половина областей ослабить не может. Министерство здравоохранения выступило с новым призывом.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, субъектам хозяйствования предложили скорректировать график работы предприятий, государственных учреждений или заведений. Это позволит уменьшить нагрузку на городской и междугородный транспорт, особенно в часы пик.