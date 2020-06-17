Возле офиса Зеленского задержали 15 человек - что происходит в столице

17 черня глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в ходе брифинга поделился важными данными — он заявил о том, что во время акции возле офиса главы государства Владимира Зеленского работники полиции задержали 15 человек, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ. По его словам, все задержанные находятся в Печерском районном управлении полиции. Кроме того, отмечается, что в отношении одного лица возбуждено уголовное производство по статье 345 (сопротивление работнику полиции). Крищенко подчеркнул, что есть видео, где парень задувал полицейских газовым баллончиком. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служб Нацполоции.

"Действиям других сейчас дадим юридическую оценку. За медицинской помощью пока никто не обращался. Есть у нас три обращения. Одна из Мариинского парка, когда проходила акция у Офиса президента, к нам позвонили два человека и сказали, что на них напали. Сейчас они дают показания. Один человек также сказала, что ему чем-то попали во время акции", — заявил Андрей Крищенко.

Кроме того, он уточнил, что участие в акции возле ОП приняли около 500 сторонников политического блогера Анатолия Шария, а в альтернативной акции — более 100 человек. Также отмечается, что за порядком в Киеве следили 500 правоохранителей. Известно, что часть активистов повернула на улицу Грушевского. Собрались у дома президента и продолжили протест там. В 12.50 сторонники Шария свернули свою акцию и разошлись. Стоит также отметить, что на Майдане Независимости впоследствии собрались 2 сотни активистов: половина из них из "Правого сектора", чтобы провести "морализаторскую беседу" со сторонниками Шария.

Напомним, утром 17 июня возле офиса президента презиеднта Украины собрались сторонники блогера Анатолия Шария — они жаловались на произвол правоохранителей и нападения на активистов и журналистов.