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Возле офиса Зеленского задержали 15 человек - что происходит в столице

Украина | Читати новину українською
Возле офиса Зеленского задержали 15 человек - что происходит в столице Фото з відкритих джерел

17 черня глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в ходе брифинга поделился важными данными — он заявил о том, что во время акции возле офиса главы государства Владимира Зеленского работники полиции задержали 15 человек, которые бросали дымовые шашки и применяли слезоточивый газ. По его словам, все задержанные находятся в Печерском районном управлении полиции. Кроме того, отмечается, что в отношении одного лица возбуждено уголовное производство по статье 345 (сопротивление работнику полиции). Крищенко подчеркнул, что есть видео, где парень задувал полицейских газовым баллончиком. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служб Нацполоции.

"Действиям других сейчас дадим юридическую оценку. За медицинской помощью пока никто не обращался. Есть у нас три обращения. Одна из Мариинского парка, когда проходила акция у Офиса президента, к нам позвонили два человека и сказали, что на них напали. Сейчас они дают показания. Один человек также сказала, что ему чем-то попали во время акции", — заявил Андрей Крищенко.

Возле офиса Зеленского задержали 15 человек - что происходит в столице (1)
Кроме того, он уточнил, что участие в акции возле ОП приняли около 500 сторонников политического блогера Анатолия Шария, а в альтернативной акции — более 100 человек. Также отмечается, что за порядком в Киеве следили 500 правоохранителей. Известно, что часть активистов повернула на улицу Грушевского. Собрались у дома президента и продолжили протест там. В 12.50 сторонники Шария свернули свою акцию и разошлись. Стоит также отметить, что на Майдане Независимости впоследствии собрались 2 сотни активистов: половина из них из "Правого сектора", чтобы провести "морализаторскую беседу" со сторонниками Шария.
 
Возле офиса Зеленского задержали 15 человек - что происходит в столице (2)
 
Напомним, утром 17 июня возле офиса президента презиеднта Украины собрались сторонники блогера Анатолия Шария — они жаловались на произвол правоохранителей и нападения на активистов и журналистов.
 
Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве запрещено открывать бары или другие увеселительные заведенияМэр Виталий Кличко сделал важное предупреждением всем жителям и гостям украинской столицы.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, ОПУ, акция протеста, протесты, протесты под ОП, полиция, Нацполиция, задержание
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Обновлено:17:11, 17.06.2020

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