С формулой Штайнмайера - у Зеленского заявили о новом законе насчет ОРДЛО

В Офисе президента сделали важное сообщение о урегулирования войны на Донбассе. Сейчас представители украинской власти работают над новым законопроєктом о временно оккупированные территории. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на LB.ua.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, речь идет о документе, в который имплементировали так называемую "формулу Штайнмайера".

"Сегодня мы презентовали первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формуле Штайнмайера", — пояснил он.

Ермак добавил, участниками обсуждения законопроекта стали представители Украины из оккупированных районов Донетчины и Луганщины. Речь идет о тех людях, которые представляют официальный Киев в Трехсторонней контактной группе.

Председатель ОПУ добавил, среди упомянутых украинских представителей ОРДЛО выбирали только тех, кто придерживается соответствующих позиций и готов на сознательный риск.

"Я точно знаю, что среди тех, кто встречался с Алексеем (Резниковым, министром ВОТ — ONLINE.UA), были люди, которые, оценив риски, отказывались от этой миссии. Согласие говорит о гражданской позиции. О том, что они настолько заинтересованы в мире и в успехе переговоров, что сознательно идут на возможные риски", — подчеркнул Ермак.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пояснил ранее, что для того чтобы выполнить формулу Штайнмайера в Украину должна приехать миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг выборов.

Также он подчеркнул, люди, которые получили гражданство России, не смогут участвовать в выборах, поскольку не имеют на это права. Итак, главари боевиков ОРДЛО, которых обязали поголовно получить российское гражданство, не смогут попасть в органы власти.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство должно вернуть ОРДЛО под верховенство украинского законодательства. С таким требованием выступила делегация официального Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске.

По официальным данным, Киев требует возвращения украинского правового поля в оккупированные районы, чтобы восстановить там системы налогообложения и расчетов.