Команда главы РФ Владимира Путина продолжает делать все возможное, чтобы разрушить планы Украины и Евросоюза относительно сохранения своей политической независимости. Так, 17 июня стало официально известно о том, что оператор Северного потока-2 , Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), которое отказало в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт компании Nord Stream 2 AG.

"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения BNA в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 настаивает, что по сотоянию на 23 мая 2019 газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла необратимые инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на правовой базе, действующей задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить газовую директиву", — рассказали представители компании.

Кроме того, команда Путина цинично отметила, что "международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" к выводу о физическое строительство газопровода нарушит защита законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС.

"Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии... Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора до энергетической Хартии", — дерзко заявили в Nord Stream 2 AG.

Стоит напомнить, что в мае Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода Северный поток-2 на освобождение от регулирования ЕС. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что это настоящая победа для Украины. Однако команда Путина позже ответила, что не собирается сдаваться и достроит ПП-2 .