Команда главы РФ Владимира Путина продолжает делать все возможное, чтобы разрушить планы Украины и Евросоюза относительно сохранения своей политической независимости. Так, 17 июня стало официально известно о том, что оператор Северного
"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения BNA в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 настаивает, что по сотоянию на 23 мая 2019 газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла необратимые инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на правовой базе, действующей задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить газовую директиву", — рассказали представители компании.
Кроме того, команда Путина цинично отметила, что "международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" к выводу о физическое строительство газопровода нарушит защита законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС.
"Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии... Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора до энергетической Хартии", — дерзко заявили в Nord Stream 2 AG.
Стоит напомнить, что в мае Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода Северный
Как сообщал ONLINE.UA, 16 июня стало известно о том, что власти Германии и Польши жестко разругалась из-за Украины, РФ и Северного