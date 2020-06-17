США готовят удар по союзникам Путина - что происходит

Новые санкции против сирийского режима президента Башара Асада анонсировали в Вашингтоне. Также новые рестрикции коснутся и жены одиозного диктатора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию госсекретаря США Майкла Помпео.

По его словам, санкции станут действующими как часть законопроекта "Цезарь".

"Сегодня мы начинаем последовательную кампанию по введению санкций против режима Асада в соответствии с законом "Цезарь", которые позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии", — объявил топдипломат.

Он добавил, Соединенные Штаты планируют в дальнейшем вводить санкции — в течение последующих недель и месяцев — против лиц и структур, которые поддерживают режим Асада.

Напомним, сирийские власти — один из иностранных союзников Кремля. От 2015 года президент РФ Владимир Путин оказывает всестороннюю поддержку официальному Дамаску, в частности в сентябре того года он распорядился разместить в САР военный корпус для помощи Асаду в войне против оппонентов и террористов "ИГИЛ".

Вероятно, только благодаря кремлевском вмешательству режим Асада сумел удержаться у власти в САР. К тому правительственные войска находились в трудном положении.

Как сообщал ONLINE.UA, в ЕС считают режим Башара Асада, который поддерживает Россия, нужно привлечь к ответственности за зверства и преступления в Сирии. За 9 лет войны в Сирии погибли уже 500 тысяч человек, а более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Германия, Франция, США и Великобритания 15 марта, в девятую годовщину войны в Сирии, выступили с совместным заявлением