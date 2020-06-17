Новости

Лента новостей

Это неприемлемо - Анджелина Джоли призналась, чего очень сильно боится

Шоу-бизнес | Читати новину українською
Это неприемлемо - Анджелина Джоли призналась, чего очень сильно боится Анджеліна Джолі (фото -commons.wikimedia.org)

Легендарная звезда Голливуда Анджелина Джоли решилась на довольно смелое признание и раскритиковала власти США. Актриса рассказала в новом откровенном интервью, что очень волнуется за свою дочь— афроамериканку — Захару. Голливудская красавица убеждена, что система не сможет защитить ее ребенка от насилия и произвола. Громкое заявление Джоли прозвучало на фоне протестов в США и убийства Джорджа Флойда, передает ONLINE.UA со ссылкой на Harper’s Bazaar.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Анджелина Джоли удочерили девочку еще 15 лет назад. Захара сразу же переехала из Эфиопии в США и стала одной из звездных детей. Что важно понимать, у потомков Джоли никогда не было особых привилегий. После громких протестов в США против полицейского произвола Джоли призналась, что ее дети могут быть вообще не приспособлены к реалиям будущего.
"Особенно это касается Захари, которую правовая система может вообще не защитить в нужный момент. Система, которая защищает меня, не защитит мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за цвета их кожи. Это неприемлемо!", — пожаловалась известная актриса.

По ее убеждению, правительство США должно внести правки в законы и сделать так, чтобы за расизм несли наказание. По словам Джоли, безнаказанность этих преступлений и стала катализатором масштабных протестов. Поэтому наведения порядка в полиции может стать только первым шагом к изменениям, которые должны охватить как систему образования, так и всю политику. 

"Нужно внести изменения в наши законы и наши социальные институты, прислушиваться к тем, кто больше всего пострадал и был лишен голоса", — заявила Анджелина Джоли. 

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Ангела Меркель эмоционально отреагировала на протесты в США и обратилась ко всей американской нации с мощным призывом. О чем говорила лидер ФРГ - можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Анджелина Джоли, Захара Джоли, афроамериканцы, протесты, США, митинги, полиция, свавілля, нисилие
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 33234 +758
Выздоровели 14943 -
Летальные 943 +31

Данные МОЗ Украины
Обновлено:01:11, 18.06.2020

Онлайн референдум
  • Нужно ли усилить карантинные меры?
  • Да Нет

    Ответили 133496

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...