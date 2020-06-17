Это неприемлемо - Анджелина Джоли призналась, чего очень сильно боится

Легендарная звезда Голливуда Анджелина Джоли решилась на довольно смелое признание и раскритиковала власти США. Актриса рассказала в новом откровенном интервью, что очень волнуется за свою дочь— афроамериканку — Захару. Голливудская красавица убеждена, что система не сможет защитить ее ребенка от насилия и произвола. Громкое заявление Джоли прозвучало на фоне протестов в США и убийства Джорджа Флойда, передает ONLINE.UA со ссылкой на Harper’s Bazaar.
"Особенно это касается Захари, которую правовая система может вообще не защитить в нужный момент. Система, которая защищает меня, не защитит мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за цвета их кожи. Это неприемлемо!", — пожаловалась известная актриса.
По ее убеждению, правительство США должно внести правки в законы и сделать так, чтобы за расизм несли наказание. По словам Джоли, безнаказанность этих преступлений и стала катализатором масштабных протестов. Поэтому наведения порядка в полиции может стать только первым шагом к изменениям, которые должны охватить как систему образования, так и всю политику.
"Нужно внести изменения в наши законы и наши социальные институты, прислушиваться к тем, кто больше всего пострадал и был лишен голоса", — заявила Анджелина Джоли.
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