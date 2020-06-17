Это неприемлемо - Анджелина Джоли призналась, чего очень сильно боится

Легендарная звезда Голливуда Анджелина Джоли решилась на довольно смелое признание и раскритиковала власти США. Актриса рассказала в новом откровенном интервью, что очень волнуется за свою дочь— афроамериканку — Захару. Голливудская красавица убеждена, что система не сможет защитить ее ребенка от насилия и произвола. Громкое заявление Джоли прозвучало на фоне протестов в США и убийства Джорджа Флойда, передает ONLINE.UA со ссылкой на Harper’s Bazaar.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Анджелина Джоли удочерили девочку еще 15 лет назад. Захара сразу же переехала из Эфиопии в США и стала одной из звездных детей. Что важно понимать, у потомков Джоли никогда не было особых привилегий. После громких протестов в США против полицейского произвола Джоли призналась, что ее дети могут быть вообще не приспособлены к реалиям будущего.

"Особенно это касается Захари, которую правовая система может вообще не защитить в нужный момент. Система, которая защищает меня, не защитит мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за цвета их кожи. Это неприемлемо!", — пожаловалась известная актриса.