Это огромная сумма - в Кабмине сделали важное предупреждение

На борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 выделили немалые государственные средства. Украинский премьер-министр Денис Шмигаль выступил со специальным поручением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По словам главы правительства, поручение направлено министру финансов Сергею Марченко. В апреле власть создала фонд борьбы, на который выделили около 65 миллиардов гривен.

"Это огромная сумма от украинских налогоплательщиков и они должны увидеть, на что именно идут эти средства. Поэтому, поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", — добавил Шмыгаль.

Министров он обратился с поручением о детальные отчеты о потраченных во время эпидемии средств.

"В дальнейшем, коллеги, давайте домовмось. В случае, если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с COVID-19 , вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы в Правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения", — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что такой подход будет честным и ответственным по отношению к украинцам.

По состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случаев COVID-19 . Карантин действует с середины марта.