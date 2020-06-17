Это огромная сумма - в Кабмине сделали важное предупреждение

На борьбу с эпидемией коронавируса
По словам главы правительства, поручение направлено министру финансов Сергею Марченко. В апреле власть создала фонд борьбы, на который выделили около 65 миллиардов гривен.
"Это огромная сумма от украинских налогоплательщиков и они должны увидеть, на что именно идут эти средства. Поэтому, поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", — добавил Шмыгаль.
Министров он обратился с поручением о детальные отчеты о потраченных во время эпидемии средств.
"В дальнейшем, коллеги, давайте домовмось. В случае, если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с
COVID-19, вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы в Правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения", — подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что такой подход будет честным и ответственным по отношению к украинцам.
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