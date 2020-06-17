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Это огромная сумма - в Кабмине сделали важное предупреждение

Экономика | Читати новину українською
Это огромная сумма - в Кабмине сделали важное предупреждение Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

На борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 выделили немалые государственные средства. Украинский премьер-министр Денис Шмигаль выступил со специальным поручением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По словам главы правительства, поручение направлено министру финансов Сергею Марченко. В апреле власть создала фонд борьбы, на который выделили около 65 миллиардов гривен.

"Это огромная сумма от украинских налогоплательщиков и они должны увидеть, на что именно идут эти средства. Поэтому, поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", — добавил Шмыгаль.

Министров он обратился с поручением о детальные отчеты о потраченных во время эпидемии средств.

"В дальнейшем, коллеги, давайте домовмось. В случае, если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с COVID-19, вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы в Правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения", — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что такой подход будет честным и ответственным по отношению к украинцам.

По состоянию на утро 17 июня в Украине подтвердили 33 234 случаев COVID-19. Карантин действует с середины марта.

Как сообщал ONLINE.UA, срок действия адаптивного карантина в Украине розраховний до 22 июня. Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил о его продлении до 31 июля. По его словам, необходимость этого диктует распространение инфекции COVID-19 страной.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, Украина, полмтика, финансы, економіка, эпидемия, коронавірус
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Обновлено:17:11, 17.06.2020

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