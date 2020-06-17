Проект разработан - Аваков выступил с громким заявлением

17 июня украинское правительство проголосовало за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью. Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций со СМИ администрации ГНСУ Олег Бойко, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания Кабмина, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

"Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", — заявил Арсен Аваков.

Стоит обратить внимание на то, что Кабмин проголосовал за соответствующее решение, однако открыться пункты пропуска имеют после его официального опубликования. Сейчас пока их количество неизвестно. В Государственной пограничной службе отметили что их експреты приобщались к разработке определенных предложений, но которым есть решение Кабмина, можно будет увидеть после его опубликования.

Что важно понимать, недавно Государственная пограничная служба поделились с украинцами важной информацией. Там сообщили, что с 14 июня по распоряжению Кабинета министров Украины полностью восстановлено пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Отмечается, что в течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало. Кроме того, указано, что в первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропустили 54 человека, 12 людям оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

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