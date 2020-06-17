Кабмин всколыхнуло неожиданное увольнение - что случилось

17 июня украинское правительство неожиданно для всех уволило с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игоря Дегнеру.

Согласно последним данным, временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко.

Стоит обратить внимание на то, что до этого он занимал должность заместителя главы ведомства.

Также отмечается, что сам Дегнера был назначен временно исполняющим обязанности главы Гоструда 4 декабря 2019.

А в начале марта он стал полноценным главой ведомства.

Такими данными в своем Telegram-канале поделился народный избранник Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает ONLINE.UA.