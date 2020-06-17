Кабмин всколыхнуло неожиданное увольнение - что случилось

17 июня украинское правительство неожиданно для всех уволило с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игоря Дегнеру. Согласно последним данным, временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко. Стоит обратить внимание на то, что до этого он занимал должность заместителя главы ведомства. Также отмечается, что сам Дегнера был назначен временно исполняющим обязанности главы Гоструда 4 декабря 2019. А в начале марта он стал полноценным главой ведомства. Такими данными в своем Telegram-канале поделился народный избранник Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, передает ONLINE.UA.
Кроме того, 17 июня Кабинет министров принял ряд других назначений:
- Олег Войтович стал заместителем Государственного секретаря Кабинета министров;
- Константин Гура — первым заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;
- Юрий Шафаренко — заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;
- Лариса Петасюк — заместителем министра культуры;
- Валерия Бушкова — заместителем министра социальной политики по вопросам цифрового развития и трансформации и цифровизации;
- Игорь Корхов — заместителем министра общин и территорий по вопросам европейской интеграции;
- Евгений Кузькин — первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
- Андрей Почтарев — заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины;
- Ольга Чепелюк — и.о. госсекретаря Министерства развития общин и территорий.
Также отмечается, что были уволены:
- Татьяна Сальникова — с должности заместителя министра соцполитики;
- Олег Войтович — с должности госсекретаря Министерства развития общин и территорий.
Стоит напомнить, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский назначил своего бывшего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО. Кроме того, президент страны назначил 14 новых судей. Это позволит восстановить работу большинства судов, которые не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей.
Как сообщал ONLINE.UA, 16 июня украинский Владимир Зеленский приказ срочно усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против
COVID-19.