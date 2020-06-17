Краха не избежать - эксперт шокировал прогнозом о катастрофическом падении доллара

Один из самых известных аналитиков, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч ошеломил мир крайне неожиданным прогнозом. Он обратил внимание на то, что доллар стремительно падает и будет продолжать падать относительно евро и других сильных валют на фоне пандемии коронавируса и мирового кризиса, который был спровоцирован вирусом. По его словам, изменение глобальной ситуации в сочетании с большим дефицитом бюджета в США приведет к краху доллара — и этого нельзя избежать. Стивен Роуч не скрывает тот факт, что прогнозирует снижение доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNBC.

"Американская экономика давно страдает от значительных макродисбалансив: с очень низкими внутренними запасами и постоянным дефицитом текущего счета. Доллар упадет очень-очень резко... Индекс американской долларовой валюты за последние две недели увеличился на более чем один процент и в этом году является относительно ровным. Но сейчас не время расслабляться. Национальный уровень сбережений, вероятно, пойдет глубже в минус, чем это было когда-то в истории США или в любой другой ведущей экономики мира", — заявил Стивен Роуч.

По словам аналитика, доллар рухнет в течение следующих одного-двух лет, возможно позже. Он также отметил, что этот риск практически неизбежен и инвесторы не должны этого игнорировать. Стивен Роуч обратил внимание на то, что даже смена руководства в Вашингтоне в ноябре не смогла бы значительно изменить ситуацию. По мнению специалиста, это связано с тем, что законодатели пытаются бороться с экономическими последствиями коронавирусного кризиса беспрецедентными мерами стимулирования.

"Политикам никогда не приходилось сталкиваться с чем-то похожим на этот крах", — предупредил эксперт.

Стоит отметить, что недавно МВФ ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. Отмечается, что на 2020 год Фонд закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар. Кроме того, указано, что значительное ухудшение прогноза относительно курса гривны к доллару зафиксировали в данных меморандума Украины с МВФ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава правительства Денис Шмиаль обратил внимание украинцев на то, что рост экономики Украины ожидают во второй половине текущего года. Также отмечается, что в Программе деятельности Кабмина учтено падение ВВП на 4,8%.