Машина премьера Джонсона попала в аварию - все детали

Автомобиль, который транспортировал британского премьер-министра Бориса Джонсона, попал в дорожную аварию. Факт инцидента подтвердили на официальном уровне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя канцелярии премьера.

По его словам, ни один человек не получил травм в результате инцидента.

"Премьер находился в машине, никто не пострадал", — пояснил спикер.

Согласно свидетельствам очевидцев, водитель автомобиля, в котором находился известный политик, пришлось притормозить — перед ней на дорогу выбежал участник курдского митинга.

Это повлекло столкновение с другой машиной, которая ехала позади от премьерской. Автомобиль охраны немного помял бампер первой.

Фактического виновника аварии задержала местная полиция.

Напомним, Борис Джонсон возглавил британское правительство в июле 2019 года, его предшественницей была Тереза Мэй, которая ушла в отставку после неудачи с выводом страны из рядов Евросоюза — так называемый Brexit.

От начала работы перед правительством Джонсона восстали сразу несколько крупных проблем. Первой оказался упомянутый Brexit, а точнее — подписание особого экономического соглашения с Евросоюзом, переговоры по которому длились много месяцев и успели привести к отставке премьера прошлого.

Другим вызовом стал коронавирус COVID-19 . Угрозу пандемии Джонсон буквально познал на себе, поскольку весной 2020 года инфицировался. Он лечился амбулаторно, однако был вынужден госпитализироваться из-за ухудшения состояния. Политик несколько ночей провел в реанимационной палате и все же выздоровел.

Как сообщал ONLINE.UA, британский премьер-министр Борис Джонсон, который неоднократно поражал весь мир своими импульсивными и экстравагантными заявлениями, снова удивил, но на этот раз приятно. Он определился с именем для своего новорожденного сына, которого решил назвать в честь врачей, которые спасли ему жизнь и вылечили от коронавируса.