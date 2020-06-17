У Путина снова возмутились из-за достижений Украины - в чем дело

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В Кремле это решение раскритиковали и заявили о его якобы контрпродуктивности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские медиа.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лидеры НАТО прибегли к якобы политического решения, которое поддерживает "деструктивный курс Киева".

"Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна — в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил. Киев продолжает вести войну на Донбассе, (решение) просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", — считает дипломатка.

Она назвала подобные инициативы "новыми бонусами", которые якобы получает Украина в ответ на соответствующие указания.

В то же время накануне личный секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают положительным идею о расширении партнерства с Украиной. Он подчеркнул, что это никоим образом не усиливает ситуацию с безопасностью в Европе.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь Путина традиционно подчеркнул, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.

Напомним, представители НАТО придали новый статус официальному Киеву в пятницу, 12 июня.

Как сообщал ONLINE.UA, госпожа посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон во время видеоконференции выступила с очередной неоднозначной заявлением — она отметила, что Украина имеет шансы стать членом Северо-Атлантического альянса, когда для этого наступит правильный момент. Остальные детали — по ссылке.