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Зеленский подписал тайный указ - что о нем известно

Политика | Читати новину українською
Зеленский подписал тайный указ - что о нем известно Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В Офисе президента Украины появится новое подразделение. Он будет касаться вопросов разведки и соответствующих консультаций для Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресслужбу.

Государственный лидер поставил подпись на указе №230 в среду, 17 июня.

"Создать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки", — говорится в документе.

Согласно указу, в ОПУ ликвидируют Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте. Новое подразделение обеспечит реализацию решений этого Объединенного комитета.

Одновременно перестает действовать президентский указ №42 от 30 января 2015 года, который называется "О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

В новом указе есть еще три абзаца. Каждый из них обозначен как "тайный".

Как объяснили в Офисе, новый документ разработали и приняли "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины и реализации положений статьи 20 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", статей 7 и 24 Закона Украины "О разведывательных органах Украины" и согласно пунктов 1, 17 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины".

Также президент Зеленский отметился 17 июня внесением нового законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал ONLINE.UA, государственный лидер с новой крайне неожиданной инициативой — он предлагает украинскому парламенту освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, президент страны хочет внести изменения в закон "Об образовании", установив, что именно правительство сможет определять продолжительность учебного года в учреждениях образования в связи с пандемией коронавирус.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, указ, Украина, ОПУ, разведка
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