Жесткий карантин вернулся в Тернополь - что следует знать

Ситуация с распространением коронавирус
Согласно обнародованным данным, речь идет сразу о ряде решений:
- запрете массовых мероприятий (исключение — ВНО и те, что связаны с работой критической инфраструктуры);
- запрете проводить свети в заведениях питания (например, свадеб или юбилеев);
- лимите в 2 часа пребывания посетителей в ресторанах или кафе;
- обязательстве руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход и выход), измерять людям температуру и обновить разметку о дистанции;
- принудительном закрытии всех заведений, которые не способны выполнять установленные правила;
- ограничении количества пассажиров в общественном транспорте (не больше, чем сидячих мест в салоне, все должны пользоваться масками).
В связи с предупреждением, в Тернополе уже с четверга, 18 июня, организуют полномасштабные проверки транспорта, ТРЦ или других заведений. Чиновники проверят, насколько соблюдены карантинные правила.
По состоянию на утро 17 июня в Тернополе обнаружили 246 случаев коронавирус
Одновременно по всей Украине
В целом не готовы к следующим этапам ослабление почти половина страны — ориентировочно около десятка регионов и Киев.
Как сообщал ONLINE.UA, эпидемия коронавирус
Согласно официальным предупреждением, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила закрыть ряд заведений.