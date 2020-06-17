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Жесткий карантин вернулся в Тернополь - что следует знать

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Жесткий карантин вернулся в Тернополь - что следует знать Карантин (фото — pexels.com)

Ситуация с распространением коронавирус COVID-19 в Тернополе остается серьезной. На фоне плохой статистики местные власти решили снова ужесточить карантин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Согласно обнародованным данным, речь идет сразу о ряде решений:

  • запрете массовых мероприятий (исключение — ВНО и те, что связаны с работой критической инфраструктуры);
  • запрете проводить свети в заведениях питания (например, свадеб или юбилеев);
  • лимите в 2 часа пребывания посетителей в ресторанах или кафе;
  • обязательстве руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход и выход), измерять людям температуру и обновить разметку о дистанции;
  • принудительном закрытии всех заведений, которые не способны выполнять установленные правила;
  • ограничении количества пассажиров в общественном транспорте (не больше, чем сидячих мест в салоне, все должны пользоваться масками).

В связи с предупреждением, в Тернополе уже с четверга, 18 июня, организуют полномасштабные проверки транспорта, ТРЦ или других заведений. Чиновники проверят, насколько соблюдены карантинные правила.

По состоянию на утро 17 июня в Тернополе обнаружили 246 случаев коронавирус COVID-19. Двое умерли, а количество тех, кто выздоровел, составила 95.

Одновременно по всей Украине COVID-19 диагностировали в 33 234 граждан от начала эпидемии. Из них выздоровели 14 943, а умерли — 943.

В целом не готовы к следующим этапам ослабление почти половина страны — ориентировочно около десятка регионов и Киев.

Как сообщал ONLINE.UA, эпидемия коронавирус COVID-19 в Украине отметилась новым всплеском в течение последних недель. На фоне вспышки власти Ивано-Франковской области принял неутешительное решение.

Согласно официальным предупреждением, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила закрыть ряд заведений.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, карантин, Тернополь, Украина, эпидемия
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Обновлено:01:11, 18.06.2020

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