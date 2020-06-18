Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Если хотите нравиться Козерогу, то будьте искренними, не юморите то и дело и не витийствуйте словами: просто, ясно и разумно сказанное доходит до Козерога быстрее всего и нравится ему больше всего. знаете, почему Козерогов иногда называют странными и себе на уме? Потому что они стремятся жить так, как хотят они, а не так, как привычно многим. если среди ваших близких людей есть Козерог, то никакие враги и проблемы вам не страшны. Козерог не боится ни времени, ни расстояния, ни трудностей... Ведь именно они помогают Козерогу осознать свою силу, стать собой и уважать себя как личность.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня самый подходящий день для подписания важных контрактов. Если у вас есть такая возможность или хотя бы подходящий контракт под рукой — срочно подписывайте, наверняка не прогадаете. Впрочем, делать это за вашего начальника все же не стоит: он может расценить это не самым правильным образом.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день Овнам следует быть внимательными при приеме различных успокоительных средств. Вероятно, вам стоит выбирать те препараты, которые не вызывают чувство сонливости и заторможенности — оно вам совершенно ни к чему.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Раз вы читаете этот текст, скорее всего, вы немного знакомы с интернетом. И сегодня данным знакомством не грех будет поподробнее воспользоваться. С одной-единственной, но такой заманчивой целью — наполнить едой свой родной желудок. Самый простой способ это сделать — заказать какую-нибудь готовую еду прямо с доставкой. Можно, конечно, пойти и более сложным путем. Заказать отдельные продукты, а потом самостоятельно что-нибудь состряпать. Но, скажите, не жалко ли вам будет времени?

Любовный гороскоп для Овнов

Овнам звезды обещают довольно благоприятный день для небольших походов, поездок или пикников в компании супруга и детей. Звёзды рекомендуют встать с первыми лучами звезды по имени Солнце, умыться, испить кофе и отправиться в путь. Постарайтесь отказаться от хлопот по дому — успеется, день уж очень хорош для отдыха.

Общий гороскоп для Овнов

Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам заняться спортом. Можете и любимого человека к этому приобщить. Пусть утренняя пробежка вдвоем (или всей семьей) с сегодняшнего дня станет доброй традицией. Или вечерние заплывы в бассейне. Или прыжки с парашютом каждые выходные. Что может быть лучше?

Гороскоп здоровья для Тельцов

Перед Тельцами может возникнуть несколько проблем касательно вашего здоровья, которые вы вряд ли сможете разрешить без помощи врача. Звезды не рекомендуют откладывать визит к специалисту в долгий ящик.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Благоприятный день для охоты за чем-то, что очень непросто добыть. Или за кем-то. Нынче ваши шансы преуспеть весьма высоки, хотя методы придется использовать самые нетрадиционные.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны вас будет манить возможность расслабиться, с другой — толкать в бок чувство долга. Кто же победит?

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы можете поймать себя на мысли, что едите что-то не то, а вот тарелка вашего соседа выглядит куда более аппетитно. Избежать этого можно двумя способами — либо есть абсолютно то же самое, либо как следует подумать, прежде чем делать окончательный выбор в пользу того или иного продукта.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы обнаружите, что ваш любимый человек к той или иной проблеме относится куда серьёзнее, чем вы, поэтому у вас могут возникнуть некоторые взаимонепонимания на этой почве. Постарайтесь разобраться в причинах подобного его отношения к жизни и что-то с этим сделать.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче Близнецам следует уделить внимание укреплению иммунитета, поскольку в ближайшее время вероятность подхватить какую-либо инфекцию несколько повысится. Будьте бдительны, остерегайтесь чихающих граждан.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Ваша жизнь сегодня будет подчинена распорядку, который устанавливали не вы. Многое придется делать если не помимо собственной воли, то, по крайней мере, безо всякого удовольствия. Искренне надеемся, что трапезе удастся избежать этой несчастной судьбы, и кушать вы все-таки будете охотно и с аппетитом. В самом деле, как еще можно есть уху, не через силу же? Чай, не демьянова.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня весьма удачный день для любой интеллектуальной деятельности. А вот физический труд, напротив, будет вам не очень полезен. Поэтому постарайтесь оградить себя от чрезмерных нагрузок. Если вы всё таки настроены на активность, займитесь йогой, это поможет вам и оздоровиться, и расслабиться в одно и то же время.

Общий гороскоп для Близнецов

Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.

Кулинарный гороскоп для Раков

Приглашая кого-то за свой стол сегодня, не перейдите некоторой невидимой и малопонятной грани, за которой милое, непринужденное и ни к чему не обязывающее общение за общей трапезой не переросло бы в отношения, которые подразумевают от вас серьезного участия в судьбе этого человека. И уж тем более, не следует ни с кем вместе пить алкоголь.

Бизнес-гороскоп для Раков

На работе в этот день сложится вполне благоприятная ситуация, но вот только сможете ли вы сделать её ещё более выгодной для вас, это зависит только от ваших усилий и вашей находчивости. Проявите настойчивость, и тогда вам удастся повысить свои заработки.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваш любимый человек будет несколько апатичен и равнодушен к происходящему. Вы вряд ли будете в этом виноваты, однако уточнить некоторые детали все же стоит: вдруг и ваша причастность к таковому настроению в наличии имеется. Постарайтесь выяснить все досконально.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вам стоит быть аккуратным в обращении с острыми и тяжелыми предметами. Предметы одновременно острые и тяжелые лучше обходить по большой дуге — по невнимательности вы можете навредить себе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете с трудом понимать друг друга, хоть ваши переговоры и будут вестись на одном языке, понятном и вам, и вашему любимому человеку. Что ж, либо вы выработаете какой-то новый способ общения, от безысходности, либо смиритесь с тем, что у вас есть и постараетесь переждать этот день...

Общий гороскоп для Львов

Невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько либо значимых великих свершений. В крайнем случае, можно рискнуть устроить генеральную стирку.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок, поскольку сейчас вы будете чересчур восприимчивы к негативным эмоциям, а они, в свою очередь не преминут случая сказаться на вашем самочувствии.

Бизнес-гороскоп для Львов

В этот день вы будете лезть из кожи вон, лишь бы выглядеть примерным сотрудником в глазах начальства. Подумайте о том, что оно и так это знает, поэтому ваши чрезмерные усилия иногда будут казаться нелепыми. Работайте, как работали, вы все делали превосходно.

Кулинарный гороскоп для Львов

Поставьте перед собой задачу, желательно — нетривиальную, и вы сможете решить ее сегодня. Это день хорош для того, чтобы отыскивать пищу, преодолевая некоторые препятствия. Те блюда, которые вам охотно подадут где угодно, решительно не годятся. А вот если вы захотите попробовать бифштекс из кенгурятины, котлету из слоновьей ноги или вяленую медвежатину — вы наверняка своего добьетесь. Только мясо мамонта не ищите, шибко оно древнее, еще расстройство желудка заработаете.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам предстоит довольно долго выяснять отношения с вашими коллегами: что-то вы с ними по той или иной причине не поделите. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы конструктивный диалог не перерос в ссору: распри не будут способствовать созданию рабочего настроения.

Общий гороскоп для Дев

Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вы будете вполне способны затеять спор с шеф-поваром на тему правильности приготовления им фирменного блюда ресторана. Занятие достойное уважения, но небезопасное — всякий маэстро склонен обижаться за свои творения. А если вам так уж катастрофически не нравится его стряпня — смените место обеда. Нынче, кстати, это вполне одобряется звездами.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня вам стоит беречь ваши глаза, поэтому звезды рекомендовали бы вам как можно меньше времени проводить у компьютера, за чтением в темноте и перед экраном телевизора. Давайте глазам отдых — хотя бы на пять минут раз в полчаса.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня ваш любимый человек будет с трудом понимать, что вы хотите ему сказать. В какой-то момент он может даже перестать уточнять детали и пытаться вникнуть в суть, и только и будет, что улыбаться и кивать вежливо. Постарайтесь этого не допустить ни в коем случае.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Если вы планировали сесть на диету или провести какой-либо очищающий разгрузочный день, то, возможно, сейчас один из самых подходящих для этого моментов. Однако будьте вменяемы при составлении вашего диетического меню — оно все-таки должно содержать еду.

Бизнес-гороскоп для Весов

На службе у вас складывается весьма и весьма благоприятная ситуация. Можете без опаски появляться пред светлыми очами начальства — у него не будет поводов проявлять свое недовольство. Более того, оказавшись в нужном месте в нужное время, вы заработаете весьма небесполезные очки на свой счет.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня еда должна употребляться очень маленькими порциями, зато в ассортименте. Такой подход к пище свойственен японцам, потому можете сразу отправляться в японский ресторан. Объяснять, что вам нужно, в заведении с европейской кухней, может оказаться затруднительно. Разве что вы решите уставить тарелками весь стол и отъедать по ложке от каждого блюда.

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.

Любовный гороскоп для Весов

Неплохой день для сближения двух настроенных на один лад сердец. Проблема лишь в том, чтобы рискнуть сделать первый шаг. Вы чувствуете в ком-то родственную душу? Ну так начинайте двигаться в ее направлении, чего ждете-то?

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день обратите внимание на продукты питания, которые богаты такими элементами, как цинк и магний, поскольку ваш организм может особенно нуждаться в них. Поэтому не отказывайте себе сегодня, к примеру, в морепродуктах.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

От того, чем вы будете сегодня питаться, зависит не только и не столько состояние вашего организма, но, прежде всего — состояние вашей души. Ибо недовольство, порожденное невкусной трапезой, будет иметь на редкость разрушительные свойства. Стоит приложить усилия к тому, чтобы такового избежать. Не ходите кушать в незнакомые места, не заказывайте и не готовьте незнакомых блюд. Нынче нужно совершенно точно заранее знать, что окажется на вашей тарелке, и быть уверенным в качестве этого продукта.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш любимый человек будет больше молчать, нежели говорить. Пусть вас это не настораживает: просто у него настроение такое будет. На самом деле, он по-прежнему вас любит, и его точка зрения ни на что не изменилась. Просто выражать ее в этот день он будет невербально.

Общий гороскоп для Скорпионов

Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете когда остановиться.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Постарайтесь сегодня не торопиться с выводами — первое, что придет вам в голову, вряд ли будет удачной мыслью. Посидите, подумайте еще немного, по возможности пытаясь учесть нюансы. Если вы окажетесь достаточно внимательны к мелочам, все ваше дело только выиграет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день будет похож на соревнования по бегу с препятствиями. Они будут мелкими, но их будет много.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня категорически неподходящий для трудов день. Стрельцам отдых особенно важен, и ничего, что дел невпроворот. В конце концов, проще забить на работу на денек по собственному желанию, чем на неделю по справке от врача.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет как никогда просто обидеть вас чем-то или наступить вам на вашу любимую мозоль, причем как преднамеренно, так и нечаянно. Постарайтесь отключить в себе впечатлительность и чувствительность: они лишь помешают вам.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Блинчики — это не только то, что остается, если удачно кинуть в воду плоский камешек, но и довольно вкусная еда. Звезды считают, что сегодня вам не следует забывать об их существовании. Благо нынче совсем необязательно готовить блинчики лично — существует изрядное количество мест, где их готовят с достаточно приличным качеством и в большом ассортименте — буквально на любой вкус и цвет.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня возможны трудности в деловом и светском общении. Появится желание оставить свое мнение при себе — не стоит этого делать. Возможно, именно в этот день все ждут именного такого вашего поведения. Не стоит смущаться и забиваться в угол. Вы — состоявшийся человек, к вашим словам будут прислушиваться!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день не предвещает ничего экстраординарного за исключением того, что один из ваших клиентов (партнеров? начальников?) проявит просто чудеса въедливости и нетерпения, чтобы добиться своего, и его действия, кажется, доведут вас и ваших сотрудников до белого каления. Держите себя в руках, раздражаться нельзя.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня очень важна будет ваша способность проявить активность во всем, где только можно ее проявить без ущерба для собственного здоровья. Непременно хорошо покушайте уже с утра — завтрак, как известно, надобно съесть самому. Весьма желательно, чтобы он не состоял из чашки кофе, печенюшки и йогурта, гораздо уместнее будет тарелка гречневой каши с молоком. Утро уже закончилось, а поесть еще не удалось? Тогда бегом марш немедленно, и голодным не возвращайтесь!

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вы почувствуете себя очень усталым, несмотря даже на то, что работы сейчас не так много, как всегда. Сделайте все возможное для того, чтобы дать себе полноценный отдых.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам будет очень грустно и одиноко. Вашему любимому человеку, впрочем, тоже, но ни вы, ни он не сознаетесь друг другу в ваших настроениях, как бы парадоксально это ни звучало. Может быть, не стоит скрывать своих настроений, особенно если они определяют модель поведения?..

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее, ибо времени вы у него отнимете довольно много.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

День этот будет очень для вас неплох. Вы будете чувствовать себя как дома повсюду, сколь бы далекой от домашней ни была обстановка. Но вот еду лучше предпочесть именно домашнюю. Нет, это не значит, что надо ходить с термосом, полным супа и пакетиком бутербродов. Просто закажите там, где вы будете кушать , блюда, максимально приближенные к тому, чем вас кормят дома. Если вас, конечно, вообще дома кормят.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нечто, не доделанное ранее, нынче может вернуться и настоятельно потребовать вашего внимания. Если это касается самочувствия, вы, наверное, и сами догадаетесь, что откладывать решение проблемы в очередной раз — не самый удачный выбор.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам покажется, что ваш любимый человек наконец-то понял, что вы от него хотите, да и от жизни тоже. Однако это может быть обманчивое впечатление. Звёзды рекомендуют не расслабляться и на всякий случай, объяснить всё ещё раз, медленно и внятно. Это будет чем-то вроде контрольного выстрела.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Если в отношениях начальник-подчиненный вы являетесь руководителем, то вам сейчас следует хорошенько подумать о поощрении особо отличившихся сотрудников. Также стоит быть внимательным и правильно различить, чьи заслуги мнимые, а чьи заработаны непосильным трудом.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 18 июня 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодняшний день категорически не подходит для походов в гости, да и у себя гостей, наверное, собирать лучше не следует. Более того — на нейтральной территории также лучше кушать одному. Наличие посторонних помешает вам находиться в задумчиво жующем состоянии, столь близком к нирване, а без него сегодня даже самые изысканные и любимые вами блюда не смогут доставить должного удовольствия.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Ваш успех сегодня зависит только от того, насколько продуктивным будет ваше общение с коллегами. Только не следует, как вы часто делаете, заставлять всех следовать вашему плану действий. Научитесь выслушивать и мнение других, ведь кроме вас еще существуют люди, способнее находить выход из тупика.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче не допускайте переутомления, оно сейчас, в первую очередь, скажется на состоянии вашего желудка. В частности, сегодня следует особенно бережным к своему здоровью тем, кто страдает язвенной болезнью.

Общий гороскоп для Рыб

Эгоизм, несомненно, полезная черта характера, но не всегда приветствуемая окружающими. Выбирайте на что не обращать внимание.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочны и можно было бы поступить совершенно по-другому. Однако ему это стоит говорить только в очень мягкой форме, тактично и ненавязчиво, иначе сила противодействия будет значительно превышать силу действия.