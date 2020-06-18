Курс валют на сегодня 18 июня - доллар дорожает, евро подешевел

На четверг, 18 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 18 июня цена доллара США составит 26 гривен 78 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 7 копеек, что в свою очередь на 17 копеек меньше чем в среду, 17 июня.

В среду, 17 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.808/26.785 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.12/30.09 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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