Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в четверг, 18 июня, зафиксировано 829 новых случая заражения. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 18 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире на утро 18 июня уже превышает 8,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 141 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Бразилии — там за сутки зафиксировали более 31 тысячи новых случаев заболевания, при этом за сутки в этой стране скончались 1209 зараженных кононавирусом людей — это наибольший показатель смертности от коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, за последние сутки в США подтвердили 26 тысяч новых случаев
В Украине рекордно растет количество новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели. Причиной тому, как считают в правительстве, стало ослабление карантинных мероприятий, которое многие восприняли как отмену карантина. В связи с ухудшением ситуации Кабмин накануне продлил адаптивный карантин до 31 июля. В частности, он предполагает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, а в транспорте запрет на перевозку пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.
В регионах со значительным распространением
Регионом со значительным распространением
- загруженность коек в больницах составляет более 50%
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней
- коэффициент выявления случаев инфицирования
COVID-19более 11%
- показатель динамики роста новых случаев инфицирования
COVID-19за неделю более 10% по сравнению с предыдущим.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВОЗ признали дексаметазон эффективным препаратом для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.