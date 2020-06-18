Новости

Лента новостей

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня Коронавірус в Україні — останні новини 18 червня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в четверг, 18 июня, зафиксировано 829 новых случая заражения. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 34063 человек, из них 966 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 14943 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные СНБО.

По состоянию на 18 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня (1)

Количество больных коронавирусом в мире на утро 18 июня уже превышает 8,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 141 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Бразилии — там за сутки зафиксировали более 31 тысячи новых случаев заболевания, при этом за сутки в этой стране скончались 1209 зараженных кононавирусом людей — это наибольший показатель смертности от коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, за последние сутки в США подтвердили 26 тысяч новых случаев COVID-19. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших достигает 553 тысяч. За весь период пандемии в мире 4,415 млн людей побороли болезнь, более 450 тысяч человек умерли.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня (2)

В Украине рекордно растет количество новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели. Причиной тому, как считают в правительстве, стало ослабление карантинных мероприятий, которое многие восприняли как отмену карантина. В связи с ухудшением ситуации Кабмин накануне продлил адаптивный карантин до 31 июля. В частности, он предполагает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, а в транспорте запрет на перевозку пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня (3)

В регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. А это значит, что могут снова запретить работу отелей, гостиниц и санаториев, метро, детских садов, перевозки пассажиров во всех видах сообщений, проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня (4)

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в больницах составляет более 50%
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
  • показатель динамики роста новых случаев инфицирования COVID-19 за неделю более 10% по сравнению с предыдущим.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня (5)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВОЗ признали дексаметазон эффективным препаратом для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, Украина, количество больных, последние новости о коронавирусе, 18 июня, Минздрав, статистика по областям, карантин
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 33234 -
Выздоровели 14943 -
Летальные 943 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:08:11, 18.06.2020

Курс валют 18.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,77
26,83
26,81
EUR
30,09
30,16
30,12
GBP
33,56
33,63
-
RUB
0,38
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...