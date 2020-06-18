Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 июня

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в четверг, 18 июня, зафиксировано 829 новых случая заражения. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 34063 человек, из них 966 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 14943 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные СНБО.

По состоянию на 18 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире на утро 18 июня уже превышает 8,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 141 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в Бразилии — там за сутки зафиксировали более 31 тысячи новых случаев заболевания, при этом за сутки в этой стране скончались 1209 зараженных кононавирусом людей — это наибольший показатель смертности от коронавирусной инфекции в мире. По последним данным, за последние сутки в США подтвердили 26 тысяч новых случаев COVID-19 . На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших достигает 553 тысяч. За весь период пандемии в мире 4,415 млн людей побороли болезнь, более 450 тысяч человек умерли.

В Украине рекордно растет количество новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели. Причиной тому, как считают в правительстве, стало ослабление карантинных мероприятий, которое многие восприняли как отмену карантина. В связи с ухудшением ситуации Кабмин накануне продлил адаптивный карантин до 31 июля. В частности, он предполагает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, а в транспорте запрет на перевозку пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.

В регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. А это значит, что могут снова запретить работу отелей, гостиниц и санаториев, метро, детских садов, перевозки пассажиров во всех видах сообщений, проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в больницах составляет более 50%

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%

более 11% показатель динамики роста новых случаев инфицирования COVID-19 за неделю более 10% по сравнению с предыдущим.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВОЗ признали дексаметазон эффективным препаратом для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.