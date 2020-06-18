Зеленский принял новое неожиданное решение из-за коронавируса - что известно

Украинский глава Владимир Зеленский в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены работает в особом режиме. Этот режим предусматривает ограничение круга его физического общения, проведение совещаний в онлайн-режим и отмену всех очных встреч. Как выяснилось, кроме внутригосударственной деятельности, украинский лидер отменил и все международные поездки. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что все поездки Зеленский отменил минимум до осени 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель Офиса президента уточнил, что летом в Украину могут приехать несколько лидеров других государств. В частности, на 20-23 июля пранируется визит президента Швейцарии Симонетты Соммаруга — это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Но Зеленский до осени не планирует поездки за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", — отметил Жовква.

Напомним, об инфицировании первой леди Украины Елены Зеленской COVID-19 стало известно 12 июня. На момент выявлении инфекции у супруги Зеленского не наблюдалось никаких симптомов инфекции. Через несколько дней, 16 июня, ее госпитализировали, так как развилась внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

После диагностирования у Елена Зеленской COVID-19 президент и дети семьи ежедневно проходят тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Украинский глава перешел на особый режим работы. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. В ОПУ уверяют, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.

Важно отметить, что недавно Зеленский признавался, что всерьез хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать абслютно всем украинцам, что эта инфекция "страшная". По его мнению, подобный план мог бы сработать, и "людям было бы легче".