Зеленский принял новое неожиданное решение из-за коронавируса - что известно

Украинский глава Владимир Зеленский в связи с выявлением
Представитель Офиса президента уточнил, что летом в Украину могут приехать несколько лидеров других государств. В частности, на 20-23 июля пранируется визит президента Швейцарии Симонетты Соммаруга — это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Но Зеленский до осени не планирует поездки за границу.
"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", — отметил Жовква.
Напомним, об инфицировании первой леди Украины Елены Зеленской
После диагностирования у Елена Зеленской
Важно отметить, что недавно Зеленский признавался, что всерьез хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать абслютно всем украинцам, что эта инфекция "страшная". По его мнению, подобный план мог бы сработать, и "людям было бы легче".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 июня в Украине диагностировали рекордные 829 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране уже заболели 34063 человек, из которых 966 людей умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день более 18 тысяч пациентов проходят лечение от коронавируса, 14943 пациента успешно вылечились от