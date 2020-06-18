Он давил на Зеленского: международное сообщество всколыхнул новый громкий скандал

Громкий скандал, который разгорелся в прошлом году вокруг Украины и США, набирает новые обороты, поскольку постоянно появляются свидетели, которые озвучивают неожиданные факты и рассказывают важные детали. Так, недавно бывший советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах подтвердил, что глава Белого дома напрямую связал выделение военной помощи официальному Киеву с получением компромата на своих политических конкурентов. То есть, еще один политик заявил о том, что действующий президент США давил на украинского лидера Владимира Зеленского и его команду. Это отмечается в книге Болтона, которая называется "Комната, где это произошло", передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

"Книга подтверждает показания в Палате представителей о том, что Болтон настороженно относился к действиям президента по Украине, и дает собственное свидетельство того, что Трамп прямо связал политику безопасности и помощь с расследованиями по Байдену и Хиллари Клинтон", — пишет издание.

Что интересно, сам Владимир Зеленский рассказывал ранее журналистам New York Times, что он не ожидал импичмент и коронавирус. Джон Болтон утверждает, что глава Белого дома в прошлом году 20 августа заявил, что не настроен отправлять украинской стороне "что-нибудь, пока не будут переданы все материалы российского расследования, связанные с Клинтон и Байденом". По словам бывшего советника президента США, он лично, а также госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались от 8 до 10 раз заставить Трампа восстановить поддержку Украины.

Стоит обратить внимание на то, что Сенат США в начале февраля завершил судебный процесс против Трампа по делу Украины, признав его невиновным по обоим статьям в процессе импичмента.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Госдеп США жестко отреагировал на упреки главы государства Владимира Зеленского, которые можно воспринять как попытку повлиять на президентскую предвыборную гонку.