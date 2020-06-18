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Это опасно - НАТО подготовил крайне неприятный сюрприз Путину

Политика | Читати новину українською
Это опасно - НАТО подготовил крайне неприятный сюрприз Путину Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Недавно глава Кремля Владимир Путин агрессивно прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа о разработке гиперзвуковой ракеты, которая в 17 раз быстрее действующих разработок и с которой Штаты получат возможность победить любого противника. Президент РФ на это ответил, что его страна готова к появлению гиперзвукового оружия в других государствах. Кроме того, российский глава добавил, что очень скоро у РФ появится новый вид оружия, предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми вооружениями, благодаря которому россияне смогут сбивать ракеты противника. Все эти громкие заявления не остались без внимания одного из основных противников РФ — Альянса. 18 июня официально стало известно о том, что министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение главы Кремля Владимира Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт НАТО.

Это опасно - НАТО подготовил крайне неприятный сюрприз Путину (1)

Генсек Альянса обратил внимание на то, что в прошлом году развертывания РФ ракет SSC-8 привело к распаду Договора о РСМД и отметил испытания Россией системы баллистических ракет воздушного базирования.

"Мы также наблюдаем на протяжении многих лет безответственную российскую ядерную риторику, направленную на запугивание и угрозы союзникам по НАТО. Поведение России является дестабилизирующим и опасным... Сегодня на нашей встрече министры обсудили эти вызовы и согласовали сбалансированный пакет политических и военных элементов. Он включает в себя укрепление нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", — отметил генсек НАТО.

Кроме того, он добавил, что несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения. Йенс Столтенберг отметил, что министры договорились адаптировать разведку и систему военных учений к новым условиям.

Что интересно, несколько дней назад, генсек НАТО заявил, что Альянс не будет отображать дестабилизирующее поведение РФ и не собирается размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина начала паниковать из-за нового решения Украины и НАТО - важные подробности можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Альянс, Владимир Путин, РФ, Кремль, ракети, ядерное оружие, пакет мер, угрозы, угроза, Йегс Столтенберг
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Обновлено:14:11, 18.06.2020

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